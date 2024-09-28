今日新聞8分鐘｜2司機馬路商討遭車撞亡｜婦韓澡堂影相被捕後滯留

K仔扮「蛋白奶粉」藏迷你倉工廈單位 海關拘一男檢$1500萬貨

海關搗破迷你儲存倉藏毒案，檢獲32公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，市值1,500萬元。調查顯示，販毒集團租用油塘及香港仔兩個迷你倉，儲放以蛋白奶粉包裝掩飾的毒品，囤積一段時間，再轉運至一個觀塘工廈單位，進行重新包裝及分銷。海關拘捕一名27歲無業男子，他被控3項販運危險藥物罪，案件明日（28日）將於東區裁判法院提堂。

旺角涉賣貓狗肉｜3越南男女認罪 判囚17月2周

漁護署、食環署及警方於今年2月29日展開聯合行動，到旺角上海街近快富街一唐樓單位執法，在單位檢獲35公斤懷疑貓狗肉，疑上址販賣煮熟的貓狗肉，拘捕3人。涉案越南籍男女（50、26及44歲），早前承認「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」、「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」、「經營無牌食肆」及「使用或允許他人使用狗肉及貓肉作食物」罪。他們今日（27日）在西九龍裁判法院被判囚17個月2星期。

維港驚現水龍捲 海面席捲半空 維持約兩分鐘

今日（28日）中午12時半左右，有巿民拍攝到紅磡對開的維港出現水龍捲，並紛紛上載到社交平台。天文台於下午12時55分發出特別天氣提示，指中午12時30分左右，維多利亞港附近有水龍捲報告。同時指，預料猛烈陣風吹襲香港，提醒巿民如身處室外，立刻到安全地方躲避。天文台提醒市民如果雷暴警告生效，且出現強陣風或猛烈陣風，要注意天氣變化，考慮處身的環境安全，有需要時要躲避。

仁濟醫院女童縫針案｜警方以虐兒罪拘醫院兩女員工 案件周一提堂

5歲女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，至今在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情況仍然危殆。警方今日以虐兒罪拘捕仁濟醫院兩名員工，據了解為該院護士及病人服務助理。兩人已被落案起訴，案件於周一在沙田裁判法院提堂。醫務衞生局發新聞稿表示，由於案件已進入司法程序，不便評論，稱醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並會全力配合警方的調查。

港深西部公路兩的士撞 兩司機落車商討 疑同捱車撞俱喪命

港深西部公路發生嚴重車禍。今午（28日）約2時59分，警方接報指港深西部公路往內地方向，發生涉及兩架的士及一架四驅車的交通意外，兩人重傷倒地流血。

港婦濟州澡堂影相被捕 夫冀返港有期：佢願承擔責任 判監就判監

一名67歲香港婦人7月初與朋友到韓國濟州島旅遊期間，因在汗蒸幕的澡堂拍照，被當地刑事機關扣留，至今仍未能回港。事主丈夫劉先生透露，被拍到三位事主曾要求折算約九萬港元和解金，但其後發現原來支付後不等於結束案件，懷疑自己受騙。

施政報告｜落區沙田 市民問會否再派消費券 李家超：多方面努力

新一份《施政報告》將於下月16日公布，特首李家超早上十時視察沙田區，到禾輋邨豐和樓家訪，並視察附近的耀能協會日間社區康復中心等。期間他與區內街坊交流，有有人問及政府會否再派發消費券，李家超表示「多方面努力」。他總結行程時提到，希望劏房問題能夠「清零」和設立標準，強調取締過程須有序和分批處理，並指政府施政重點放在房屋政策，之後會在《施政報告》詳細交代。

岑浩輝選澳門特首｜設基金推產業轉型 疫後教訓依賴博彩業不足夠

澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝今日（28日）公布政綱及回答選委提問。經濟多元發展方面，岑浩輝提出成立多元發展基金，「疫情三年教訓大家有共識，淨係依賴博彩業係唔足夠」，且嚴格執行新博彩法著力發展非博彩元素，「博彩業若不有序發展，會有深遠影響」，將持續檢視澳門營商環境，支持中小企創新發展。提升治理能力方面，岑浩輝希望完善公務員問責制，建立政府與立法會協同立法機制，重組司法管理制度；法制方面，岑浩輝說澳門法典落後須更新，參考香港設協調小組統籌立法，「只要一司啟動立法，一定要通報其他司」，切忌法出多門。

杭州星巴克大媽手機大聲被提醒 阿叔暴走：年輕人欺負老人

在公共場合把手機聲音外放會滋擾他人，早前，浙江杭州一間星巴克內，便有一名年輕女子提醒一名大媽手機聲音太大，想讓她關小一點，詎料此舉竟惹怒旁邊一名大爺，大爺情緒激動，痛斥「年輕人欺負老人」，甚至一度動粗，還稱「老子抽你耳光信不信」。事件曝光後，網民一面倒斥責老人行為不妥，呼籲不應「倚老賣老」。