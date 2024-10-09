今日新聞8分鐘｜電視牆塌壓死貓 裝修公司道歉｜西貢深海引爆炸彈

秀茂坪七旬過路婦捱紅VAN撞 重傷送院搶救 司機涉醉駕危駕被捕

今日（9日）下午1時23分，秀茂坪曉光街及秀明道交界處一條行人過路線發生交通意外。一名老婦正過路至觀塘官立小學（秀明道）時，一輛紅色小巴沿曉光街駛至，右邊車頭撞倒老婦，令她飛彈約2米，倒臥在小巴車尾。73歲姓陳傷者昏迷送往伊利沙伯醫院搶救。經警方調查，54歲姓吳小巴司機曾飲酒，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕，正被扣查。

黃大仙士多魚目混珠 私煙混完稅煙正價出售 海關拉44歲老闆

海關繼續打擊私煙活動，突擊搜查黃大仙啟德花園商場一間士多，揭發有人將私煙混入已完稅香煙出售，魚目混珠；行動中檢獲4,300支私煙，價值$19,000，士多男負責人被捕。

服裝公司運500袋黃豆惹疑 海關揭加拿大貨櫃藏$1.3億大麻花拘3人

一間海外服裝公司海運500袋黃豆來港，業務與貨物性質完全無關，惹起海關懷疑，最終人員抽查該個由加拿大抵港的20呎貨櫃，發現500袋黃豆中有83袋為大麻花，共重500公斤，巿值達1.3億元。海關隨後在監控遞送行動中，一共拘捕2男1女（44至55歲），包括一名持雙程證男子。海關指，今年首9個月大麻檢獲量已超去年全年總數，而因海關嚴厲打擊，市面上大麻供應減少，大麻市價因而上升超過三成。

有片｜西貢石牛洲海底現500磅二戰炸彈 警多部門聯手引爆激巨浪

警方今午（8日）在西貢海域，引爆一枚二戰時期日式500磅空投炸彈。該炸彈於上月由市民發現及報案通知警方。

車Cam直擊｜天水圍中學生亂過馬路險被撞 片主：返學唔使攞命博

今日（9日）早上天水圍一名中學男生疑趕返學亂過馬路，險被小巴撞到，險象環生。社交平台流傳一段18秒的車CAM片段，拍攝到整個過程。車Cam顯示當時為今早7時45分，片主駛至天水圍銀座輕鐵站附近的交通燈，並因應燈號停下，當時行人如常過路。未幾交通燈由紅轉黃，左線一輛小巴徐徐起步；但當正式轉成綠橙時，一名中學男生突然從小巴左邊車頭衝出過路，嚇得司機即時剎車，由於片主也是剛起步，亦及時停車。片段就此完結，場面驚險。

新裝單位塌電視牆壓斃貓 飼主斥裝修公司敷衍卸責：連螺絲都無裝

一名貓主在網上社交平台，張貼一篇長文痛斥裝修公司施工失誤，造成其愛貓不幸意外身亡的慘事。文章指，貓主因想為其8歲家貓提供更安全舒適的活動環境，決定為家居裝修，豈料完工後，廳中的電視牆突然倒塌，壓死了家貓。貓主直斥裝修公司：「佢地（哋）敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝。」又指裝修公司事後「連一個正式道歉都無」，更企圖將責任推卸到一名完全未見過、與其裝修文案無關的師傅身上。貓主直言，夫婦兩人事後心情久未平伏，徹夜難眠，更需看精神科醫生。

垃圾徵費｜環保署公屋貼告示 指定袋未來不再用 住戶勿積存

政府五月尾宣布暫緩實施垃圾徵費後，向公屋等住戶免費派發倉存的1億7千萬個指定垃圾袋。環境保護署近日在公共屋邨張貼告示，稱指定袋「不會在將來任何減廢計劃中使用」，住戶無需積存。

有住戶表示平日有使用指定袋，但對獨居的她而言指定袋的容量太大，因她要掉的垃圾量不多。亦有住戶認為指定袋質量不錯，即使包着魚骨也不易弄穿。

有片｜河南動物園老虎「壁咚」觀光大巴 網民：誰下車當武松？

十一國慶假期間，在河南洛陽某動物園內，一隻老虎在遊客乘坐的觀光大巴附近徘徊時，突然起身「壓住」大巴，現場遊客驚叫連連。

印度動物公園現驚險事件 獵豹圖闖觀光巴士 嚇壞車上乘客｜有片

印度南部班加羅爾市（Bengaluru）附近的Bannerghatta國家公園10月6日有一輛觀光巴士在行駛時遇到驚險事件，一隻豹子發現遊客後突然跳到巴士上，試圖從窗戶爬進車內，嚇壞車上乘客。