小予恩｜弟弟9月出世患先天心臟病已根治　父撰文說本打算停懷孕

患先天性膽管閉塞的女童小予恩，2017年底在瑪麗醫院接受手術後昏迷，腦部缺氧受損，一直留院，2022年離世。小予恩父母今日（ 13日）於Facebook發文，透露今年初母親再度懷孕，惟產檢時醫生發現胎兒心臟有異常，疑似先天性心臟病，由於不欲寶寶出生後要接受連串手術、甚至換心，已決定中止懷孕，幸心臟外科教授建議他們繼續觀察胎兒生長，真的不行才放棄。



其後醫生排除左心發育不良症狀，小予恩弟弟上月出世，但有先天心臟病，隨即接受手術，現時已根治並出院。本身有信仰的予恩父親撰文說，在幼子等待轉院做手術間期，手機忽然彈出予恩照片，「我就跟予恩說請你向天父祈求，讓你弟弟能活下去，不要咁快去見你。」他們期望小予恩的弟弟長大後，能延續姐姐的亮光，貢獻社會。



醫生發現胎兒疑似先天性心臟病 父：希望是醫生搞錯

小予恩父母今日於Facebook發文，「兩年前予恩離開了我們，我和太太處理完予恩的後事，就重新展開新生活。」直至今年小予恩母親再度懷孕，起初也很順利，懷孕4個月做產檢時，婦科醫生發現胎兒心臟有異常，疑似先天性心臟病，但因胎兒太細未能確定。他們續指，「那一刻我們十分失落，希望是醫生搞錯了。」

懷孕第6個月發現胎兒有先天心臟病 出生後需接受心臟移植活命

到懷孕第6個月，二人分別到兩間醫院照超聲波，同樣發現胎兒心室有缺漏、心臟主動脈狹窄，出生後無可避免要馬上做手術。他們又引述醫生指，更壞情況可能是左心發育不良，這症狀出生後要至少做3次心臟手術，長大後需要接受心臟移植才能活命；因要面對多次手術及心移植，風險極高，醫生一般會建議中止懷孕，但胎兒仍在生長中，所以醫生建議他們繼續觀察及做基因測試。

他們表示，起初不相信胎兒有心臟病，因為胎兒一直很活躍、胎動頻繁，「怎麼可能有心臟病呢？」二人感到沮喪，其中太太想法比較明確，如胎兒確診左心發育不良或基因有問題，就決定中止懷孕，「畢竟我們已經歷過予恩的日子和痛苦，不想第二個孩子出生就要同樣面對大手術、病痛折磨、甚至再有醫療失誤！太太無法接受再次看著孩子在眼前死去，而什麼都做不到。」

原打算在中止懷孕 因心臟外科教授一句話打消念頭

直到懷孕第7個月醫生仍未能排除左心發育不良的可能性，「我們萬分不願就這樣放棄 BB，親生骨肉、一個小生命，但想到BB出世後要面對未知的磨難和痛苦，我們打算在7月某個星期五入院做中止懷孕手術。」

他們續指，二人都是有信仰的人，知道這決定會有很大爭議，「我決定交比上帝做決定，如我們入院因任何情況做唔成中止懷孕，我們就知道是衪不願意我們放棄，就決定生出來。」

在手術前，二人見了另一位心臟外科教授，教授亦建議他們繼續觀察胎兒生長，真的不行才放棄，最後二人打消中止懷孕的念頭。

排除左心發育不良症狀 8成機率出生後做一次手術就成功

到懷孕第8個月，心外科教授看完最新超聲波報告後，排除左心發育不良症狀，有8成機會出生後做一次手術就成功。來到生產前一天，兒科醫生告知他們，生產後會安排嬰兒馬上轉院做手術，轉院過程是有風險的，亦曾有些嬰兒等不到上手術台。

他們憶述，嬰兒出生後，母親只看了他一眼、核對資料後就被抱走，父親當刻心情激動。

在等待轉院間期，手機忽然彈出予恩照片，我就跟予恩說請你向天父祈求，讓你弟弟能活下去，不要咁快去見你。在最無能為力既時候，只能相信和依靠祂！ 小予恩父親

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手術順利根治病患 BB火速恢復 10日就出院

他們續指，嬰兒情況穩定，能等到第4日，讓醫生團隊有足夠準備做這大手術，「手術前醫生說做這手術體重至少要3公斤，但BB只有2.44公斤，屬於高危，有可能捱唔住落唔到手術台，而且因身體太小，手術中容易令心電傳導系統受損，就要一世安裝心臟起搏器。」

幸好最終6 時的手術很成功，病患根治、心臟亦沒有受損。他們又說，其後嬰兒恢復出奇的好，幾天後就撤下呼吸機離開 ICU深切治療部，「我們這時才可以見BB。一般術後恢復時間需要2至3星期，但BB到第10日就能出院回家了。」

感謝主、朋友、醫護等 期望BB延續小予恩亮光

二人形容，BB平安是主為他們一家作的大事，又指沒有主一路的引領、憐憫和保守，他們當初已經放棄了，BB亦不能順利康復。二人又感謝過去數年幫助過他們的朋友、醫護、中醫等，又期望小予恩的弟弟，長大後能延續姐姐的亮光，貢獻社會。