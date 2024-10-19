赴臺升學展｜主辦方籲宣傳資料刪敏感字　有院校指疫後港生跌6成

近年台灣大學來港參與升學展時屢次碰壁，海聯會、台灣各大學香港校友會總會和香港留台大專院校校友會總會，今日一連兩日（19至20 日）在樂富商場舉行「2024 赴臺升學暨手作文創嘉年華」 ，部份參展大學的宣傳品見多處塗黑，例如刪走「中華民國台灣」、「僑生」等字眼，亦未有「國立」頭銜參展的大學蹤影。



有參展的台灣大學老師透露，收到主辦單位書面通知，宣傳資料須避免政治敏感字眼。亦有老師表示近兩年來台升學的港生較往年跌约6成，或因受疫情影響兩地交流。



有數十間臺灣大學院校為香港學子提供最新赴臺升學資訊，並結合臺灣手作 、文創等項目。（洪芷菁攝）

近年台灣大學來港參與升學展屢次碰壁，例如去年的「香港台灣教育展」，有大學不能以「國立」頭銜參展，最終有19間大學退出，包括較知名的國立臺灣大學、國立成功大學及國立臺灣師範大學等。另外，今年5月，台灣各大學香港校友會總會舉辦升學展，在台灣在港自資物業「海華基金會」的會址舉行，最終取消活動及參訪中學。

海聯會、台灣各大學香港校友會總會和香港留台大專院校校友會總會合作舉辦「2024 赴臺升學暨手作文創嘉年華」 ，今日起一連兩日（19至20 日）在樂富商場舉辦，有數十間臺灣大學院校為香港學子提供最新赴臺升學資訊，並提供臺灣手作 及文創等活動。

參加嘉年華的陳同學表示，「本身對台灣有衝勁」，喜歡台灣的文化，故希望赴台升學。（洪芷菁攝）

未見有「國立」頭銜大學參展 單張塗黑「中華民國台灣」、「僑生」

現場所見，未有「國立」頭銜參展的大學蹤影，而部分大學的宣傳單張出現多處塗黑，例如「中華民國台灣」、「海外」（大學）、「僑生」，或貼紙覆蓋，將原本的「全國」改為「全台」。

來自義守大學的葉老師表示，疫情後、近兩年內，前往台灣升學的香港學生減少至1,000人以下，對比十年前起每年2,500人明顯減少。他認為疫情期間，兩地學校交流機會受阻，台灣大學未能來港宣講升學資訊，加上香港學生去台灣旅遊人數減少，對台灣大學認識不多。

就近年台灣大學抵港參與升學展時多次碰壁，如部分字眼遭禁用，葉老師認為對學校宣傳影響不大。他續指，香港學生前往不同國家地區升學的選擇變多，留意到有數據反映香港學生，「從台灣的人數流到其他國家去了」，例如英國。對於如何吸引學生赴台升學，他僅表示：「盡力而為。」

來自義守大學的葉老師表示，疫情後、近兩年內，前往台灣升學的香港學生減少至1,000人以下，對比十年前起每年2,500人明顯減少。（洪芷菁攝）

南臺科技大學數位數據學院孫副院長就表示，表示收到主辦單位書面提醒，需要禁用部分字眼。（洪芷菁攝）

主辦單位提醒要禁用部份字眼 須避免卡片印「中華民國」

南臺科技大學數位數據學院孫副院長就表示，港澳生到其大學升學人數在近五年內逐年增加。另外，他指以多媒體與電腦娛樂科學系的學生為例，留意有學生畢業後希望留台實習及工作的趨勢，從事遊戲開發、美術設計或多媒體領域工作。

就近年台灣大學來港參與升學展遇上阻撓，他表示收到主辦單位書面提醒，需要禁用部分字眼：「很嚴格，這幾年比較敏感一點。」。他舉例，台灣有「國立」字眼的大學無法來港參與活動，部分字眼如「教育部」，甚或名片上的「ROC」（Republic of China中華民國) 亦須避免，主辦單位會書面提醒。

參加嘉年華的陳同學表示，因擔憂其學業成績未達標升讀本港大學，而「本身對台灣有衝勁」，喜歡台灣的文化，故希望赴台升學。她續指，希望修讀國立臺灣大學或長庚科技大學的護理系，計劃畢業後留台從事護理工作，並相信有更多發展機會。

雖然香港護理人手不足，她表示無意留港工作，「氛圍唔係好適合我……香港工作壓力大，台灣感覺上會細啲。」她表示有考慮去內地大學，但現時有畢業生會來港支援，「如果返上內地讀，可能遲啲都會比人調返落嚟香港。」

另一位龐同學表示，未去過台灣希望體驗一下，有意往台灣讀醫學，因為能夠長遠發展。視乎未來兩地政策，才決定在哪裡發展。她表示曾考慮到內地升學，不過人口較多，而競爭較大，故目前先了解多方資訊再決定。