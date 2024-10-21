今日新聞8分鐘｜打尖女咬傷小巴女站長｜4歲仔呼喊末期癌母

葵涌交匯處的士疑逆線迎頭撞解款車 乘客受傷送院 警持槍戒備

今日（21日）凌晨3時許，一輛解款車和另一輛載客的士在葵涌交匯處行駛，途經瑪嘉烈醫院對開一個彎位時，兩車發生相撞，29歲陳姓的士男乘客頭胸和腳部不適，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，49歲彭姓解款車男司機和53歲黃姓的士男司機沒有受傷，事後通過酒精呼氣測試。

元朗公路巴士自炒大塞車 九巴：暫停車長職務 如有不當或會解僱

元朗公路今早（21日）發生交通意外，一輛駛往元朗方向的九巴，途至富泰邨對開時自炒撞向防撞欄，巴士左邊車頭被削開。意外導致交通擠塞，車龍一度倒灌至屯門公路轉車站。九巴今午回覆查詢時表示，已即時暫停該名車長的駕駛職務，進行全面調查，如發現不當行為不排除解僱。

秋颱｜天文台發路徑圖 料熱帶低氣壓周六升級颱風 逼近港警戒線

天文台今日（21日）指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區，已增強為熱帶氣旋最低級別的熱帶低氣壓。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,370公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。天文台並公布該熱帶低氣壓的路徑圖，預測該熱帶低氣壓會於周六（26日）升級至颱風，並於當日吹襲菲律賓呂宋北部，逼近本港東南800公里警戒範圍，趨向進入南中國海中部。

走塑適應期結束丨綠領揭有餐廳堂食仍用膠餐具 八方雲集最嚴重

首階段管制即棄塑膠餐具新法例今年4月22日實施，半年適應期今日（21日）完結。明天起，堂食不准使用發泡膠餐具、膠飲管、膠餐具、膠杯、膠蓋、膠食物容器。

環保團體綠領行動9月至10月，巡查全港共157間不同類型的餐廳，查看他們是否已遵從新管制措施。總幹事何漢威認為餐飲業界實施走塑「都算ok」，惟有22間餐廳仍然向堂食顧客提供即棄膠飲管、9間仍使用膠杯或膠蓋。情況最嚴重是連鎖餃子店八方雲集，有分店於堂食繼續使用即棄膠飲管、膠匙、膠杯。

上水小巴總站婦人疑無排隊上車 女站長阻止不果遭咬傷 1女被捕

今日（21日）上午9時24分，上水站小巴總站發生襲擊案。警方接報，一名64歲姚姓女站長遭一名女乘客咬傷右手。救援人員到場，將女站長送往北區醫院治理。至於涉嫌咬人的62歲姓莫女乘客，則被警方以「普通襲擊」罪拘捕。

據了解，經初步調查後，相信事發原因疑涉及排隊糾紛。莫婦事發前與友人排隊候車，其間莫婦前往洗手間如廁，回來後發現朋友已登車，她欲一同上車時，被女站長阻止並要求她排隊，雙方因而發生衝突。

有片｜4歲仔聲聲呼喊癌母引人淚目 1個月瘦成皮包骨病逝年僅30歲

內媒《瀟湘晨報》報道，10月12日，一段男孩一遍遍喊著癌症晚期的媽媽的影片引發關注，無數網友淚目。男孩父親楊先生表示，妻子去年8月確診膽囊癌。影片發佈後沒過幾天，楊先生發訃告稱妻子於17日凌晨去世，終年僅30歲。

上海虹橋機場登機橋內起火 疑「尿袋」自燃 乘客：感覺要窒息

10月20日下午，上海虹橋機場T2航站樓，一架中國國際航空進港航班落客時，登機橋內突然起火，懷疑是移動電源（尿袋／充電寶）自燃。虹橋機場工作人員證實事件，火勢已撲滅，機上人員一切正常。

證監會新主席黃天祐今上任 有三大期望 稱本港進入興盛階段

政府委任黃天祐為證監會主席，接替任滿6年的雷添良。黃天祐任期為3年，從2024年10月20日至2027年10月19日止。他今日（21）正式上任，向傳媒表示對未來有三大期望。

社協組隊征戰渣馬 曾是無家者 今製跑杖練跑求突破：解開一個結

10公里，可以很遙遠。社協月初成立跑隊，有18名隊員來自邊緣群組，不少是無跑步習慣的人。年過60歲、曾是無家者的雲誠，不但無跑步習慣，40多年前更做過腰椎手術，很怕受傷，對長跑甚有恐懼，他說：「跑，係我新嘗試。」首晚訓練，他帶著以膠管改裝而成的跑杖，在運動場跑足四圈。

同場也有隊員歇盡全力，仍未能跑完四圈。今年46歲的嘉文，用盡全力，只跑完三圈。他自認容易放棄，但這次有隊友一齊跑，見到無人輕易停步，他也堅持繼續跑。參加跑隊，他又期待、又擔心，「有時都會自己靜雞雞諗下之後會點，係咪可以重新踏出一步，同社會嘅人接觸。」

跟社協無家者足球隊一樣，跑隊有其約章，口號中亦有「永不放棄」，這晚也有落場跑的社區組織幹事吳衛東指，這句口號尤為重要，「我哋要訓練佢哋除咗跑步，人生路都唔好放棄。」