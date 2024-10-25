今日新聞8分鐘｜百人物品變垃圾工人怒吼｜拐賣17童余華英再判死

觀塘7匪持刀錘脅持3男女駕車至大埔 劫走$2500萬三星iPhone手機

觀塘昨晚（23日）發生搶劫案，3男1女於鴻圖道一大廈停車場內搬貨期間，遭7名持利刀、鐵錘打劫，其中2男1女更被匪徒用繩和膠紙綁起雙手，強迫登上客貨車及兩輛私家車駕至大埔林村，掠走49箱共5,200部、總值約2,500萬元的三星及iPhone手機。

消息指，其中1名男事主及時跳上停車場卸貨平台逃離及報警；另3名被脅持男女受輕傷，在大埔自行鬆綁後報警，毋須送院。警方今日（24日）凌晨在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，觀塘警區重案組跟進仍在追緝匪徒及手機下落。

荃新天地塌玻璃｜商場幕牆粉碎「玻璃雨」飛散行人路 4途人受傷

荃灣發生塌玻璃傷人意外。今日（24日 ）晚上6時42分，楊屋道1號荃新天地商場有一塊大型玻璃粉碎跌下，路經途人走避不及被擊傷。事件中，3女1男受傷，有人被碎片濺中，3人清醒送院治理，其餘一名途人拒絕送院。

養和醫院盜竊｜9病人醫護接連遇竊失$11.6萬 27歲實習男護士落網

今年9月及10月前後約一個月內，警方先後接獲跑馬地一間私家醫院的5名病人報案，指住院期間分別被人盜去電話及盜用信用卡。警方發現，受害人住院時身處同一樓層，翻查閉路電視後鎖定疑犯，昨日（23日）拘捕一名27歲實習男護士，並在其身上尋獲另外4名醫護人員共5張信用卡，相信他昨早食髓知味向同事落手，警方及時擒人阻止損失。據了解，涉案醫院為養和醫院。

機場地盤逾百工人物品被棄 工友控金門無理「清垃圾」 警列誤會

機場懷疑發生地盤工人財物被棄事件。機場2號客運大樓擴建地盤，今午有逾100名分判商工人的衣物鞋履、銀包背囊等個人財物，連同建築廢料等垃圾被棄空地。工友放工無衫無鞋換，報警求助；至晚上仍有工人在「垃圾堆」中翻找。有工友引述承建商金門建築指，有通知分判商會清理垃圾；工友反駁從未收過任何通知，更指個人物品不可能是垃圾，炮轟「唔會再幫佢（金門）做嘢！」《香港01》正向金門建築及機管局查詢。

天眼直擊｜Cap帽男藥房施然偷紙巾 兩女揮手提醒助店員截停

今日（24日）網上瘋傳一段「偷紙巾」的閉路電視片段，可見一名戴鴨舌帽男子途經一間藥房時，施然取走放於門外貨架的兩大包紙巾，期間另兩包紙巾從貨架上跌落，旁邊一名戴頭巾女子提醒「哥哥！跌咗喎！」Cap帽男隨即回頭拾走，施然離去。

由於Cap帽男全程未有付款，頭巾女立即向店內揮手示意，藥房一名男店員立即走出查看，另一名黑衫女子亦揚手稱：「佢拎紙巾行咗去喎！」又指向Cap帽男方向，提醒店員「嗰個、嗰個！」店員最終跑上前將Cap帽男截停，影片就此結束。片段時間顯示為周日（10月20日）下午1時許，但未有交代案發地點及後續情況，據悉該藥房位於筲箕灣愛禮道。

車cam｜斑馬線七人車照衝 途人疑不忿出腳踢車門 網民﹕靚踢！

開車遇到斑馬線必須停車，讓行人橫過馬路，但有不少司機視之如無物，經常出現差點撞到途人的驚險場面。紅磡有一名男途人昨日（23日）亦遇上同類情況，在橫過斑馬線到一半位置時，一輛七人車不收油停車、繼續直行，男途人反應相當霸氣，起腳猛踢七人車的車門一下，然後繼續過馬路。這個畫面被其他車輛的車cam拍下，片主更上傳至社交平台，直言「巧遇武林高手, 做咗我一直唔敢做嘅嘢，出腳快而準，有『澎』一聲，但好可惜冇凹到」。

余華英拐子案判死刑 受害者：恨人販子 遺憾姐姐未找到親生父母

今日（25日）上午，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省貴陽市中級人民法院重審一審宣判，余華英拐賣兒童罪成，被判處死刑。

乙明邨街巿接連兩日遭爆竊 警拘20歲青年 揭與多宗盜竊案有關

沙田乙明邨街巿昨日（24日）凌晨遭賊人潛入，偷走水果檔的夾萬。警方接報後拘捕一名20歲男子，調查下揭發他與區內多宗店舖盜竊及搶劫案有關，涉款總值近7萬元，同時檢獲西瓜刀等利器。警方更找到賊人犯案時穿着的衣服。

風球潭美．最新消息｜天文台：一號風球至少維持至明早6時

【天文台／打風／颱風／預測路徑／一號風球／3號風球】天文台今日（25日）指，強烈熱帶風暴潭美今日穩定地向偏西方向移動，預料潭美日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，下午再指本港今晚及明日（26日）初時普遍風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至明日早上6時，而天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。