今日新聞8分鐘｜19歲女學生遭Tesla撞斃｜城隧貨van相撞打白鴿轉

車Cam直擊｜大埔公路沙田段驚見老翁騎三輪車 險象環生

《香港01》讀者提供車Cam片段，拍攝到今日（7日）上午9時50分有一名老翁騎著「三輪車」在高速公路行駛。讀者表示，今早駕車由荃灣前往馬鞍山，駛出城門隧道後，沿大埔公路沙田段行駛，期間見到一個老翁騎著一輛三輪車在公路右線施施然行駛，險象環生。

上環街市爆檔主衝突 菜檔東主一度揮刀 誤傷豬肉檔「事頭婆」

上環街市發生傷人案。今日（7日）上午8時許，上環街市內一名65歲姓孫菜檔女東主與毗鄰的64歲姓曾豬肉檔男東主爭執，期間菜檔東主一度揮刀，誤傷62歲豬肉檔「事頭婆」。警方接報派員到場，先後將菜檔東主和豬肉檔東主帶走調查。救護員即場為女傷者左手包紮，其後送往瑪麗醫院檢查。

香港仔避風塘有船沉沒 船主維修期間隨船墮海不治

香港仔避風塘發生翻船事故。今日（6日）下午約3時25分，警方接報指，避風塘碼頭對開有船翻側，海上有一名男子載浮載沉，懷疑遇溺。救援人員趕往現場，尋獲涉事船隻，男事主被救起時已陷入昏迷，水警到場將他轉送香港仔水警基地，再由救護車送瑪麗醫院搶救。69歲姓黃事主抵院時要用自動心外壓機進行心外壓，惜在醫院搶救後終告不治。

青葵公路Tesla自炒撞壆反彈撞貨車 兩人一度被困 車頭嚴重損毀

青葵公路今日（7日）發生交通意外。下午3時38分，青葵公路3號幹線往九龍方向，一輛Tesla私家車懷疑切線失誤，與一輛貨車發生相撞。

私家車上一名司機及乘客一度被困車內，據報曾呈半清醒狀態。消防及救援人員趕至現場，兩名傷者已恢復意識，僅受輕傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

旺角男子稱被追趕 逃至天台墮樓亡 重案組到場調查

今日（7日）上午10時43分，警方接獲一名男子報案，稱自己被人追趕，逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台，其後懷疑墮樓，跌穿簷篷，倒臥在平台位置。救援人員到場證實他當場死亡。

第一身視點車cam直擊│城隧兩貨van相撞 的士被波及司機當場爆粗

昨日（6日）晚上約8時50分，城門隧道往荃灣方向發生交通意外，兩輛貨van與一輛的士在管道內相撞，3名司機與其中一部車的一名乘客均受輕傷，全部送往威爾斯親王醫院治理。

及至今日（7日）凌晨，網上再度流傳相關「車cam」影片，相信來自涉事的士「第一身視點」車cam。

元朗奪命車禍｜19歲女學生遭Tesla撞斃 30歲男司機涉危駕被捕

元朗發生交通意外。今日（7日）上午8時05分，警方接報指元朗安樂路29號有一名19歲女子過路時遭Tesla私家車撞倒，倒地昏迷。救護車到場將女傷者送往博愛醫院搶救，其後轉往屯門醫院，惜其後於下午2時06分證實不治。

警方經初步調查後，30歲姓歐陽的男司機酒精測試為0度，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。警方正調查事故起因。

狂飆157公里、越線追逐 警拘14男涉非法賽車 包括教師、護士

警方於9月及10月針對即將舉行的澳門賽車活動，展開「奔駒」行動，在新界北區內打擊非法賽車。行動期間，一共偵緝到6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車，有私家車在一段限速80公里的路面上，一度以時速高達157公里，平均時速超過120公里行駛互相追逐。14名男子（20至33歲）涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，部份人報稱為教師、護士等，案件仍然調查中，所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

美女開「中港車牌勞斯萊斯」廣州被貨車撞 事後這樣做獲讚真菩薩

廣東省廣州的一輛貨車4日意外撞上一輛粉色的勞斯萊斯，導致後者的車頭被撞爛。

美國大選結果｜賀錦麗發表演說承認敗選 誓言繼續為民主而戰

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，各地票站陸續關閉，點票工作隨即展開。共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選舉人票領先民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），特朗普在贏得多個搖擺州份後，隨即發表勝利宣言。本文彙整有關這次大選的最新消息，《香港01》於週三（6日）以「跑馬仔」方式持續更新點票結果。