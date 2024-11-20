今日新聞8分鐘｜私家車剷行人路途人四閃｜穿日本波衫被罵漢奸

連翔道地下行車道電單車失事 一男一女重創昏迷 現場全線封閉

今年8月曾發生奪命車禍的連翔道地下行車道（即柯士甸道西隧道），今晚（19日）再發生嚴重車禍。晚上約9時48分，一輛電單車沿隧道往葵涌方向行駛，其間在隧道內失事，一男一女嚴重受傷，陷於昏迷。救護員趕抵將兩名傷者送往伊利沙伯醫院搶救，兩人送院時同樣血流披面。

現場消息稱，意外後傷者倒地，電單車則繼續滑行約100米，衝上路邊石壆始停下，現場路面遺下頭盔。警方封鎖涉事隧道調查，交通受阻。運輸署表示，因交通意外，連翔道下行車道（往葵涌方向）的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

車CAM直擊︱北大嶼山公路5車串燒相撞 5人受傷 往機場交通擠塞

今日（20日）早上7時28分，北大嶼山公路往機場方向、近小蠔灣車廠對開發生5車連環相撞意外，包括2部的士、2部私家車及1部電單車。從網民上載車CAM影片可見，當時5部涉事車輛沿北大嶼山公路中線行駛，前方車輛逐漸減慢，涉事1部的士及2部私家車相繼收慢，惟後方的士疑沒及時注意，收掣不及撞向前車；而其後方的電單車亦同樣收掣不及撞上，電單車司機被撞至飛起，影片到此結束。

據報，意外中5人受輕傷，救援人員到場為傷者檢查。北大嶼山公路（往機場方向）近小蠔灣車廠的部份行車線現一度需要封閉。

葵涌兩男交收毒品遇截查 其中一人涉襲警 警拘兩人檢$20萬K仔

葵涌發現「毒品快餐車」。消息稱，今日（20日）凌晨零時許，警方葵涌分區特遣隊在區內展開打擊毒品行動，在寶梨街8號怡峰苑內的交匯處埋伏時，發現電單車駛至上址，兩名非華裔男子進行毒品交易。警員上前截查，兩人隨即反抗，鐵騎士更打傷一名警員，並將毒品棄置地上。其他警員見狀，一擁而上將疑人制服。

金鐘政府總部花槽遭擲油漆彈染紅 警列刑毀追查

今日（20日）上午8時25分，金鐘政府總部面向夏愨道的側門外，一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米，無人受傷。警方接報到場拉起封鎖線，案件列刑事毀壞展開調查，交由中區警區重案組跟進。

大嶼山的士撞飛牛隻 意外前對面線車輛頭燈發強光 疑影響視線

大嶼山發生涉及動物車禍。網上流傳一條的士「車頭cam」行車記錄儀片段顯示，本月17日晚上9時許，一輛大嶼山的士沿嶼南道往大澳方向行駛，駛過塘福懲教所時，有牛隻橫過馬路，的士懷疑收掣不及撞倒牛隻，牛隻被撞飛倒地，的士車頭蓋摺起。片段亦顯示，撞及牛隻之前，對面線有一輛汽車駛經，其車頭燈發出強光，導致的士前方視線懷疑受阻。

大地任我行．有片｜九龍灣私家車剷行人路行駛 目擊者：有冇搞錯

九龍灣驚現白色積架（Jaguar）SUV私家車「大地任我行」，在十字路口駛上常悅道零碳天地對開行人路，在途人如鯽的通道行駛約20米後，始駛回馬路離去。有目擊者拍下事發經過，炮轟司機「唔知識唔識揸車」，驚呼：「有冇搞錯呀？拉啦！嘩，有冇病呀？」促警方調查。

有片｜穿日本隊波衫男遭中國球迷圍堵罵｢漢奸｣ 再被警察強行脫衣

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足19日（周二）在廈門主場對日本，以1:3告負。這場「中日大戰」場外發生插曲，一名身穿日本隊球衣的男子遭到大批中國球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」，其後還被警察強行脫下球衣。

APEC｜石破茂會議前只顧滑手機、坐着握手 日媒狠批「日本之恥」

亞太經合組織（APEC）第31屆領袖非正式會議，15至16日在秘魯首都利馬舉行。日本媒體的關注焦點落在首相石破茂在會議期間不懂社交的行為，質疑他欠缺外交禮儀，例如只顧自己在座位上滑手機，即使其他國家領袖前來打招呼，他也只懂坐着回應和握手。部份日媒如《周刊FLASH》、日刊體育、Jcast等更以「日本之恥」來批評他的行為。

黎智英自辯｜黎以英文作供 談及辦報經過 指提倡港獨是陰謀

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》案件續審，黎早前已被裁定表證成立，他的律師表示黎會出庭自辯，案件押後至今(20日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審。黎並已上證人枱，並以英文宣誓及英文作供。他提及1989年的六四事件後，想參與傳播與自由有關的訊息，並成了蘋果日報，並以法治自由和民主為核心價值，但反對任任何暴力、港獨和台獨，並強調提倡港獨是陰謀，又指港獨太瘋狂。《香港01》會跟進報道。

免出示證件｜深圳灣返港夫婦一人順利一人要示證 大讚快了10多秒

合資格港澳居民今日（20日）起在深圳灣口岸及珠海拱北口岸，可使用「免出示證件」邊檢通道，毋須出示實體出入境證件「刷臉」過關。港人林先生與妻子今早經深圳灣口岸返港，他使用「免證通道」時因為指紋「可能掃唔到」，所以最後要出示證件，太太則通行無阻。林先生認為該快捷通道的確較方便，「唔使摷定證件」，感覺快了十多秒。