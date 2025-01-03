無業男涉持刀入法庭圖傷裁判官案　控方需時取法律意見再押後

九龍城法院去年有持刀男闖入並涉意圖裁判官王證瑜，一名疑與案有關的男子，被控1項企圖有意圖而傷人罪，案件今（3日）於九龍城裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方指警方已完成調查，申請押後案件待索法律意見。署理主任裁判官高偉雄將案件押後至2月28日再訊，控方繼續反對被告保釋，辯方沒申請保釋，被告續還押。



被告李政達（無業，32歲）被控1項企圖有意圖而傷人罪，指他於2024年11月4日，在九龍城亞皆老街147號九龍城裁判法院8樓第8庭，意圖使王證瑜身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害王證瑜。

被告戴上眼鏡，穿短袖恤衫應訊，神情略為呆滯。控方今稱警方已完成調查，申請押後案件至2月28日，期間索取法律意見。

案件編號：KCCC2771/2024