今日新聞8分鐘｜攔車海關涉干預汽車被捕｜貨車直撼垃圾車司機亡

將軍澳百勝角路寶馬陷火海傳爆炸聲 全車付諸一炬燒剩車架

將軍澳有車輛起火。今日（5日）晚上7時34分，警方接獲多個報案，指百勝角路11號消防及救護學院對開，有一輛私家車冒煙起火，並一度傳出爆炸聲。消防接報趕抵，動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，於迅速將火救熄，事件中無人受傷。

干德道七人車越線撼外賣電單車 鐵騎士重傷 司機疑拾物肇禍被捕

半山發生車禍。今（5日）晚8時45分，一輛七人車沿干德道往中環方向行駛，途至干德道62號華翠園對開時，七人車疑越線，迎頭撞上一輛反方向行駛的電單車。鐵騎士重傷陷於半昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救。消息稱，當時鐵騎士正在送外賣；事後電單車車頭蓋及車頭燈脫落，露出零件；七人車左車頭輕微損毀、擋風玻璃破裂。據了解，七人車司機報稱在車內檢拾物品釀成意外；警方正調查意外原因，隨後將涉事七人車司機拘捕。

九龍灣奪命車禍｜多名車友獻花上香致祭 朋友悲痛：仲係好傷心

九龍灣宏基街上周五（3日）的致命車禍，27歲姓黃鐵騎士因車牌歪斜被交通警尾隨追逐，駛至宏基街近郵政大樓外時，一名休班男海關站於路中心疑「攔車」，雙方最終擦撞，鐵騎士連人帶車，撞柱身亡。今（5日）午約3時，多名車友到場上香及獻花致祭，馬路仍見損毀痕跡，被撞歪的路柱仍未修復；樹幹上遺有乾涸血跡。車友在樹下上香、樹幹亦綁有多紮白色鮮花。死者朋友Roy向《香港01》表示，事隔兩日心情仍未完全平復，「好啲‥‥‥但都仲係好傷心‥‥‥」

九龍灣車禍｜海關員涉干預汽車被捕保釋 警仍調查將徵律政司意見

九龍灣上周五發生（3日）的致命車禍，一名27歲姓黃電單車司機，疑因被警察電單車尾隨，當駛至宏基街近郵政大樓外時，疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方發生擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；休班關員則受輕傷送院。警方表示，案發當日，警方在調查期間，已經以涉嫌干預汽車罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，並會再徵詢律政司意見 。

連翔道垃圾車壞車停慢線 貨車駛至猛撞司機被困送院不治

今（6日）晨7時許，一輛垃圾車沿連翔道往香港方向行駛，期間駛近海達邨時，被後方的大貨車撞及，多名途經司機報案指貨車司機被困。貨車車頭凹陷，安全氣袋彈出，司機嚴重受傷，陷入昏迷，在駕駛座奄奄一息。消防設法將傷者救出，其後送往廣華醫院搶救，惜最終不治。

有汗出無糧出︱啟德房協地盤大判疑拖欠工錢 二判工人拉橫額追薪

今日（6日）早上9時許，約50多名工人到沐縉街啟德1E區1號用地，房協地盤拉橫額追討薪金。有工人聲稱，由於大判「華營建築」拖欠二判工錢，導致工人3個月來「無糧出」。以每名工人月薪約2.5萬至3萬元計算，估計一共被拖欠薪金約150萬元。房協回覆指，房協一直按照工程進度準時向承辦商繳付工程款項，已責成「華營建築」妥善處理。

陝西網紅黑山岔瀑布冰柱墜落有人被砸傷 官方封閉現場

1月4日，陝西西安市網紅打卡地黑山岔瀑布有冰柱墜落，事發時大批遊客在冰瀑布下拍照。西安市鄠邑區景區管理局消息，現場有一人受傷，事發地屬於野景區，此前一直有人勸導，但景區面積太大管理困難，目前已經封閉該冰瀑。

觀塘龍寶酒家原址復業坐滿客 續推10蚊一隻雞 11點前免茶等優惠

新冠疫情後，港人北上消費成風，加上內地旅客消費模式改變，不少老店紛紛表示經營困難、無奈結業。位於觀塘、擁有逾60年歷史的龍寶酒家在上月1日結業後，日前稱「振興經濟曙光再現」，今（6日）在原址復業，早市時段都有不少客人前來光顧。有食客認為，酒樓的食物質素一般，但勝在夠便宜，認為復業可令日後「多啲選擇」。

牙科街症推候補機制 九龍城診所加4名額 有人牙肉痛等數年至睇

衞生署牙科街症網上登記今日（6日）起實施超額抽籤，並設後補機制。衞生署今早表示，現時將超額幅度訂為10%，而今日兩間診所原訂共有84個名額，共有88人到場。在九龍城牙科診所，早上陸續有中籤的市民到場應診，有應診者表示，因智慧齒頂著牙肉、折磨了數年，由於以往要通宵輪候、所以一直都沒有求診，最近改為網上申請後立即登記。