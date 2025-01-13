甯漢豪訪廣州簽建築人才開發合作意向書　指推動建造業人才培訓

​發展局局長甯漢豪今（13日）前往廣州，與廣東省住房和城鄉建設廳（住建廳），及廣東省人力資源和社會保障廳（人社廳）會面。她和人社廳簽署《關於建築人才開發合作意向書》，表示將推動建造業人才培訓。



另外，創新科技及工業局局長孫東今亦到訪上海和蘇州。他表示，香港政府積極引進海內外科技企業來港發展，歡迎更多國内企業來港發展。



發展局和住建廳去年簽訂《加強粵港建築及相關工程領域合作意向書》，甯漢豪今與住建廳廳長張勇會面，就鞏固和開拓合作交流意見，包括持續便利港企及專業人士在大灣區開展業務、選取大灣區合適項目採用香港工程管理模式、加強粵港兩地在經驗分享、標準共建等方面合作，以及合作促進「組裝合成」組件的通關安排。

甯漢豪及後與人社廳廳長杜敏琪簽署《關於建築人才開發合作意向書》。她表示，這次簽訂標誌著兩地在推動建造業人才培訓邁向更高台階，未來雙方會就建造業各個專業界別的職稱評價、為技術工人建立「灣區標準」推行「一試多證」，讓香港更好發揮獨特優勢。

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另外，創新科技及工業局局長孫東今日也展開上海及蘇州的訪問行程。他今早參觀上海人工智能實驗室，其後考察一家擁有多項治療和預防心腦血管疾病專利的創新醫學公司，聽取其產業布局、各版塊業務和研發技術等介紹。下午他轉往蘇州，考察蘇州工業園區，了解蘇州高科技園區的建設和發展情況。

孫東指，香港正加速建設河套香港園區，以及北部都會區的新田科技城，蘇州工業園區可作為這兩大創科項目的參考。

孫東昨晚出席滬港未來產業創新發展交流會暨周年晚會時，表示香港創科的發展方針與機遇，是通過匯聚人才和資源，並結合創新政策與思維，發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

他指，香港政府積極引進海內外科技企業來港發展，兩年來已經引進超過130家創科企業於香港落戶或擴展業務，當中不乏上海的龍頭企業和知名品牌。他更多上海及其他國內省市的優秀科技企業來港發展，並用好香港這個平台，共謀發展。