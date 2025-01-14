許金山曾在死因庭作供　與韓籍殺妻兒被告結緣　被稱「金山大哥」

許金山在2017年被捕及被控後，曾在荔枝角拘留拘留過一段時間，期間巧遇另一名涉謀殺妻兒的韓籍男子，該韓男找許做英文翻譯，兩人在拘留時成了朋友，惟該韓籍男在拘留期間自盡。死因庭後來就該韓籍男子的死作研訊時，許曾出庭作供，提及二人拘留期間短短數月的友誼。該韓籍男並留下一封遺書給許，稱他為「金山大哥」，並感激許及其女友的照顧，並稱望來生帶許遊歷韓國。



許金山在荔枝角收押所還柙時認識死者Kim Minho，並曾在Kim的死因研訊作供。（網上圖片）

韓籍被告Kim Minho(中)在荔枝角拘留期間曾與許金山有一段友誼。(資料圖片)

在荔枝角拘留時遇上

在2017年5月被捕後，至2018年9月被裁定謀殺罪成，他在首次審訊前的1年多，曾在荔枝角收押所拘留過一段時間，並結識同樣涉謀殺妻兒的南韓朱古力商人Kim Minho。

Kim因涉謀殺妻兒被拘留

Kim涉嫌於2018年1月14日，在麗思卡爾頓酒店內殺死其妻及兒子被捕，被控兩項謀殺罪。他被捕及被控後，被拘留在荔枝角拘留所，直至同年4月16日自殺身亡，他在拘留期間，曾與許金山有過短暫的交往。

Kim拘留期間自殺身亡

韓籍死者Kim Minho（終年43歲）於2018年1月6日與妻兒來港旅遊，同月14日涉在香港麗思卡爾頓酒店殺害42歲妻子及6歲兒子被捕，因而被控兩項謀殺罪，被還柙荔枝角收押所。Kim 同年4月16日被發現身亡，陪審團在死因研訊中裁定他死於自殺。

Kim涉在港殺妻及兒的經過(詳看下圖)

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許曾在死因庭憶述與Kim的短暫友誼

許在Kim的死因研訊時憶稱，Kim被還押的第一天，曾找他當英文翻譯，二人因而認識，許認為Kim十分友好和情緒穩定，言談間有向許透露他深愛及想念妻兒，夜半回想事件會很傷心。許指Kim得知父親將來港探他後很高興。許稱，當時南韓傳媒亦有報道Kim的案件，Kim的父親被侮辱，更有人斥Kim是「怪獸」和「惡魔」。Kim十分期待父親來港，因為這代表父親可能原諒了他。

曾叫女友及女兒也探望Kim

惟Kim父最終未有出現，許開始發現Kim的頸部有膿腫，又見Kim把朱古力及物品全分給其他人。許認為失約一事或引起了Kim的自殺念頭。許稱，他曾吩咐女友及女兒探訪他時，順帶也探望Kim，並帶些朱古力和香煙給Kim。

Kim留下遺書稱望帶許遊韓國

Kim留下的數封遺書中，有一封是寫給許金山的，他感激許及許女友的照顧，尊稱許為「金山大哥」，指若若非二人在監獄相遇，他可帶許遊玩韓國，現在只願來生能實現這個想法。Kim又稱很抱歉在許要兼顧自己案件的同時，仍須分神照顧他，加重了許的負擔。Kim寄語能儘早回到家人身邊，並會為許祈禱。

案件編號：HCCC389/2023, CCDI-269/2018(DK)

證人供述許金山與妻的關係：

許金山自辯：

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