今日新聞8分鐘｜假鈔買零食遭店員踢走｜吸毒男搶袋 揭底褲藏偽鈔

藍田連德道挖泥車滾下壓垃圾車釀3傷 乘客被困近3小時獲救送院

藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程發生工業意外。今日（14日）上午9時41分，一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，撼爛臨時隔音屏障和圍網等，再壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救送往聯合醫院，惟垃圾車乘客腳部被夾困在車中。垃圾車乘客被困近3小時，中午時份終由消防救出，送往聯合醫院治理。

馬鞍山錦泰苑對開多輛電單車焚毀 消防檢測到助燃劑疑為縱火

馬鞍山發生汽車火警。凌晨近2時，一列停泊在錦泰苑對開泊車位的電單車突然起火，附近居民嗅到燒焦味發現火警，立即報案。

消防接報到場開喉射水灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。初步發現上述「骨位」有約9架電單車嚴重燒毀，消防正調查起火原因，警方亦介入調查。

01獨家｜房屋局擬修例加強打擊濫用公屋 最高罰款50萬 監禁一年

《香港01》獲悉，房屋局擬修訂《房屋條例》加強打擊濫用公屋，最高罰款50萬元、監禁一年。另外，房屋局計劃修例提高房屋署人員執法能力，包括入屋調查時住所內人士必須出示身份證。當局目標今年上半年將修例草案提交予立法會審議。

有片｜用$500偽鈔買$20沙嗲魚 男子遭店員揭發踢走仍欲取回鈔票

旺角一間藥房今日（14日）懷疑遇上「假鈔黨」，幸機警店員眼利揭發500元假大牛，將「男顧客」趕出店外。案發一刻天眼片段曝光，可見店員收鈔後已即時察覺有異，喝罵：「你係咪玩嘢呀？」其後更怒極爆粗、持沙嗲魚串包將「顧客」趕走，有人疑心虛，面對勇悍店員顯得百口莫辯，詞窮頻呼：「你唔收畀返我‥‥‥」據了解，涉事男子當時用懷疑500元偽鈔，購買兩包各10元的沙嗲魚串小食；店方未有報警。

旺角女撳$2萬遭搶袋 途人助擒賊男 揭底褲藏偽鈔報稱曾吸太空油

新興毒品太空油肆虐，政府將於2月14日刊憲，將太空油列為危險藥物。惟旺角鬧市今日（14日）光天化日下發生一宗搶劫案，賊人報稱曾吸食太空油！今（14日）午約1時54分，一名女子途經亞皆老街與彌敦道交界時，突被一名男子搶去手袋；熱心途人見狀，及時將其制服及報警。警員趕至在疑犯身上搜出一批偽鈔，以涉嫌搶劫及藏有偽鈔將其拘捕。疑犯報稱不適、女事主亦受驚及手部受傷，均被送往廣華醫院治理。

車cam直擊｜油麻地田螺車入彎甩車斗 「田螺」路面滾動塵土飛揚

今日（13日）下午2時51分，一輛田螺車駛至油麻地渡船街近果欄對開，車斗突然甩脫，跌在行車路上，橫亘兩條行車線。田螺車司機隨即致電報警，幸沒有擊中其他車輛。警方接報到場，列「雜項」處理。網上流傳事發一刻的車cam影片，可見當時田螺車沿麗翔道而行，其間右轉入渡船街，石屎車斗突然從車上鬆脫，向左跌落在行車路上，向前滾動並塵土飛揚，幸當時鄰線並無車輛駛至，未有其他車輛被壓中。

換新鈔｜經濟差市民照封千元利市派仔女 附滙豐中銀渣打換鈔詳情

三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行今日（14日）起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中位於旺角彌敦道的滙豐分行上午7時半起供市民換鈔，現場排隊人龍不少是長者。 有市民表示用了不足半小時便完成換新鈔，形容過程順暢。雖然經濟環境不晴朗，但有市民稱會照封大利市給兒女，又讚銀行換新鈔安排暢順。

緬甸詐騙營｜鄧炳強引述泰國司法部部長︰盡一切辦法協助12人回港

緬甸詐騙營死灰復燃，目前仍有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局副局長卓孝業昨日（12日）率隊往泰國跟進個案。局長鄧炳強今（13日）表示，目前該12名港人失去人身自由，但仍然安全，大部分是在香港看到高薪招聘廣告後被誘騙到泰國。他引述當地司法部部長，非常關注港人懷疑在泰國被送往其他地方，將用盡一切辦法協助他們安全回港。

有片｜山西一建材企業爆炸升蘑菇雲 居民：以為是地震

據內媒報道， 今日（1月13日）10時29分，山西遠航建材有限公司突發爆炸起火。截止11時50分左右，火情已撲滅，無人員傷亡，事故原因正在進一步調查中。