緬甸詐騙營︱消息：再多一名被禁錮港人有望獲釋　最快今日返港

港人被誘騙到泰國、緬甸詐騙營事件有新進展。消息指，現時被誘拐至東南亞的一名港人，有望最快今日獲釋回港。



緬甸詐騙營近半年死灰復燃，據保安局數字，目前有12名港人被非法禁錮當地從事非法電騙。保安局局長鄧炳強，今日（16日）接受電視節目訪問時表示，承認營救行動「唔係好容易嘅事」，但困難並非當局不盡力的原因，會盡一切方法令12名港人返港。

最新消息指，現時被誘拐至東南亞的港人中，其中一人有望最快今日獲釋回港。另外，前油尖旺區區議員余德寶今早表示，有被誘拐港人的家屬已與政府官員相約，今午在政府總部會面。

▼1月12日 保安局副局長卓孝業率隊往泰國跟進緬甸詐騙營個案▼



日前保安局副局長卓孝業率領專責小組到泰國跟進事件，他返港總結行程時說，泰國政府非常重視事件，已成立高階段委員會督導相關工作。現不方便透露營救方案。他有信心泰國方面會盡全力，香港政府也希望盡快救出有關港人，但沒有目標時間。