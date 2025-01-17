竹棚業界強調多宗事故源於施工程序　非技術不安全冀勿扼殺發展

啟德醫院近日發生工業事故，有大幅棚架倒塌，引發社會關注竹棚安全問題。有意見認為竹棚搭建存在安全隱患，呼籲轉用金屬棚架。香港竹棚搭建關注組今日（17日）發新聞稿，呼籲社會理性看待竹棚安全問題，強調竹棚搭建在香港建築業的重要性；又希望與業界持份者在不同平台上，研究長遠而全方位的發展藍圖，建立安全及健康的工作環境，減少工業意外的發生，能夠讓竹棚搭建行業繼續薪火相傳。



啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷，其中一人被困在棚架上（紅圈示），有消防員游繩施救。（讀者提供）

竹棚事故涉有害群之馬貪快罔顧安全 關注組斥影響業界形象

關注組指出，過往竹棚事故主要原因是施工程序安排不當和人為破壞，而非竹棚結構本身不安全，認為是「不少害群之馬貪一時之快罔顧安全」，導致工業事故的發生，嚴重破壞竹棚業界的形象。他們強調，近年來已積極推動行業規範，加強安全培訓，並爭取建立註冊制度，以提升竹棚搭建安全水平。

關注組同時指出，竹棚搭建在中國建築是一項傳統建築技術，在香港已有百多年歷史，亦是香港樓宇工程不可或缺的技術，尤其適用於空間有限的單幢式大廈建設和外牆維修。若扼殺竹棚搭建行業，將影響小型工程公司和小業主的維修需求，造成負面影響。

政府公務工程新合約已剔除用竹棚 形容如判行業死刑

關注組續指，政府公務工程的新工程合約已剔除使用竹棚，轉用金屬棚架，形容做法是間接將竹棚行業「判予死刑」。關注組認為，業界須要從建造業未來持續發展方向，來考慮是否需要竹棚搭建行業的發展。關注組又表示，假若社會「一意孤行」決意扼殺竹棚業界發展，那就將「打爛工友飯碗」，影響4000多名工友及家庭生活。

關注組呼籲政府和業界理性看待竹棚安全問題，並從建造業未來發展方向出發，考慮是否需要繼續發展竹棚搭建行業。他們希望與業界持份者共同研究長遠發展藍圖，建立安全健康的工作環境，讓竹棚搭建行業繼續傳承和發展。