今日新聞8分鐘｜女乘客上訴港鐵誤控逃票｜啟德男涉踢狗虐畜被捕

大角咀七人車疑扒頭撞平治 一人受傷送院

大角咀發生車禍。昨晚（17日）11時許，一輛平治客貨車因故障而停泊在菩提街近洋松街，其間一輛七人車懷疑從右方超車駛至，七人車左邊車頭和平治右邊車頭相撞，41歲姓石平治男司機頸部受傷，七人車男司機和女乘客沒有受傷。

葵涌七人車剷豬肉檔傷及男店員 目擊者驚呼：架車衝咗入去

葵涌發生驚險車禍。今（17日）晚7時59分，一輛七人車駛至石蔭路61至83號對開時失控，剷上行人路後，直插一間蔬果豬肉店。豬肉檔內一名35歲姓張男職員腳部受傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；七人車男司機一度被困，由消防員救出，毋須送院。

現場可見，豬肉檔與菜檔為共同舖位，事後均一片狼藉，私家車前半車身插入檔口，店舖鐵閘被撞毀，大批途人駐足圍觀。目擊者驚呼：「架車衝咗入去！黐線，衝咗埋豬肉檔嗰度呀！」又形容當時撞車一刻，發出「嘭」一聲巨響。

男子攜22件翡翠製品闖關 西九龍站斷正 經鑒定價值近120萬元

近日，一名男子經高鐵西九龍站入境內地時，被查出背囊中違規攜帶翡翠製品22件，價值119.6萬元人民幣。

港鐵指控逃票 女乘客上訴得直惟不收貨：係咪報咗上媒體先覆我？

港鐵截查車票的手法近日成為全城熱話。一名曾姓女乘客本月10日在油塘站拍卡入閘後，被查票職員指控逃票，要求她繳交1,000元附加費。曾小姐及後向港鐵上訴，今日（17日）獲港鐵職員道歉及表示會退款，指她當日入閘拍卡不成功，剛好後面有人拍了特惠車票，種種巧合引致誤會。

曾小姐接受《香港01》訪問時表示「唔收貨」，認為如非把事件鬧上傳媒，港鐵反應不會如此迅速。她又指網上有不少人都有類似經歷，反映港鐵查票制度對乘客不公平，例如乘客不能拍片作證，亦不能查看閉路電視片段，難以為自己伸冤。她表示受事件困擾情緒多日，曾因胃痛看醫生，除了向港鐵取回退款外，亦會要求港鐵賠償她250元醫藥費。

港鐵回覆《香港01》表示，指以每年總載客量約18億人次計算，乘客被查票機率約為千分之一、二左右（即0.1%至0.2％），當中只有約1%被發附加費通知書。惟港鐵沒有回應過去5年查票及成功上訴的數字。

深水埗私家車與的士相撞後「反肚」 途人趴地救被困司機

深水埗今日（18日）發生驚險交通意外。下午約3時57分，楓樹街及汝州街交界，一輛的士及一輛私家車相撞。據目擊者所形容，私家車與的士碰撞後翻側，在地上翻滾後四輪朝天，的士則車頭嚴重損毀。

私家車男司機一度被困車廂內，其後由熱心途人救出，受傷清醒送往伊利沙伯醫院治理。的士司機亦受傷，被送往廣華醫院治理。的士上當時載有兩名女乘客，她們登上救護車接受治理。

啟德以鐳射筆向狗射眼 58歲男涉虐畜被捕 據悉上周曾踢狗

啟德懷疑發生虐狗事件。網上流傳一名男子，日前在啟德以鐳射筆射向3隻狗狗。其中一名受害狗主指，其愛犬遭鐳射筆射眼後，眼睛通紅及流眼水，已報警處理。警方回覆查詢時表示，昨晚在牛頭角區拘捕一名姓李（58歲）男子，他涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查。消息稱，被捕男子上周亦曾在將軍澳公園踢狗，被其他狗主撻伐。

筲箕灣斬人內情｜涉街頭賭檔金錢糾紛 新義安肥輝與手下行兇被捕

昨日（17日）筲箕灣西灣河街近海晏街發生傷人案。一名男子在街頭遭人持利刀斬傷手腳，兩名刀手斬人後跳上一輛私家車逃去無蹤。東區警區反三合會行動組人員經深入調查後，同日晚上在柴灣拘捕兩名分別37歲賴姓男子及40歲王姓本地男子，涉嫌「傷人」。初步調查相信，該兩名被捕男子與事主早前因金錢問題爭執。被捕男子現正被扣留調查，案件將繼續由東區警區反三合會行動組跟進。

美國TikTok難民湧入小紅書 華春瑩：很高興，年輕人有選擇的自由

隨着TikTok傳出可能在美國下線的消息，大量美國網民以「TikTok難民」的姿態湧入小紅書，引發一場中美網民的互動狂歡。對此，外交部副部長華春瑩表示，「很高興看到這件事。」

內地女日本海邊玩水遭捲走漂流36小時 不會游泳奇蹟生還：脂肪多

去年7月，內地一名21歲女子在日本伊豆半島東岸靜岡縣一處海濱浴場遊玩，不幸被海水捲走，最終靠租來的救生圈，在海上漂流36小時後獲救。

深水埗基隆街大廈女租客失聯 救援人員破門揭伏屍屋內

今日（18日）上午6時49分，警方接獲一名女子報案，指與深水埗基隆街142號大廈的女租客失聯，救援人員到場破門入屋，發現一名44歲姓趙女子暈倒，其後證實她當場死亡。警方正調查事件。

小一統一派位交表 優才家長首選喇沙小學 月花近兩萬九龍城租屋

小一統一派位今明兩日接受家長提交實體選校表，今早名校林立的41校網統一派位中心，有不少家長前來親身交表。有經人才計劃來港的內地家長指，欣賞香港全人教育，重視品格培養，故安排子女來港讀書，並首選傳統名校喇沙小學，特意月花近兩萬租住九龍城區，又安排兒子一星期上四次英文補習班，希望能成功搏入心儀名校。

近年人才子女湧港讀書，有本地家長則擔心會加劇競爭，不過未有刻意催谷小朋友，不欲「黃金年紀已經咁辛苦」。