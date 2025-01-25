今日新聞8分鐘｜寶馬遇查逃 司機為名廚周世韜｜的士突收慢捱撞

緬甸詐騙營︱鄧炳強指早前獲救29歲男子下周一可泰國返港「過年」

緬甸詐騙營引起廣泛關注，保安局局長鄧炳強今日（25日）在商台節目稱，赴泰國協助周日（19日）獲救29歲男子的港方專責小組成員昨晚（24日）與該男子見面，經多方協助，包括泰國駐港總領事館等協助，該男子料可於下周一年廿八（27日）從泰國返回香港「過年」。

當局早前表示，一名29歲本地男子日前獲釋，身處泰國境內，保安局已派出專責小組到當地，希望盡快協助事主回港，而協助家屬的前油尖旺區議員余德寶稱，收到當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，該男子可能差不多一個月才能回港。

有片｜青衣長青公路私家車起火 往九龍方向部份行車線封閉

今日（25日）上午7時25分，一輛平治私家車在青衣長青公路起火自焚。由網上片段可見，私家車陷入熊熊烈火中。消防員接報到場開一條喉及一隊煙帽隊灌救，於7時49分將火救熄，事件中無人受傷。

灣仔寶馬遇查 男司機涉拒吹波波被捕 涉案司機是唐述總廚周世韜

今日（25日）凌晨4時許，港島總區交通部在灣仔告士打道近盧押道設置路障，其間白色寶馬私家車駛近，並往另一個路口離開，警員認為有可疑，於是展開追截。寶馬沿告士打道、盧押道、謝斐道、駱克道、菲林明道行駛，最後在菲林明道和港灣道交界被警方截停，車程大約750米。

有片｜屯門的士燈口收慢 捱貨車撞釀兩傷 的士遭推前闖輕鐵路軌

屯門今日（24日 ）發生驚險交通意外。一輛的士與一輛貨車沿鳴琴路左二線，往屯門碼頭方向行駛，駛至杯渡路交界時，的士因應路面情況收慢，尾隨貨車疑收掣不及，猛撼的士車尾，將推前的士5至6個車位。意外後，的士81歲姓張男司機及20歲男乘客，分別頸部扭傷及感頭暈，兩人清醒獲送屯門醫院治理。

網上流傳附近閉路電視片段，記錄事發一刻，的士在燈口前收慢，惟未能及時減速，一半車身已越過地面白線，尚未停定已遭尾隨一輛貨斗貨車高速撞上，的士被撞前至進入輕鐵路軌範圍。

火炭奪命工傷︱事主原擬新年回鄉探90歲母 收爐前一日出事喪生

火炭今午（24日）發生奪命工業意外，一名60歲姓李男工人在松頭下路及拔子窩街一個地盤，懷疑拆卸鐵架時遭4米高、4.7噸重的工字鐵擊中墮地，當場死亡。意外後家屬在下午趕抵現場準備認屍，其間死者遺孀傷心痛哭，需由他人攙夫。惟據知因地盤內環境惡劣，家屬最終未能即時認屍。仵工則於晚上到達地盤，將死者遺體舁送殮房。

據了解，死者已從事建造業多年。農曆新年將至，據知他本來打算明日（25日）收爐，之後趁新年到內地探望其年屆90歲的母親，惜在收爐前一日遭遇橫禍，最終未能成行，更與母親和妻兒天人永隔。

70年老字號羅富記粥麵專家結業 員工不捨主僕情：好難搵返好老闆

有70年歷史的老店羅富記粥麵專家今日（25日）結業，不少熟客紛紛前去其位於德輔道中及擺花街的分店重溫滋味。負責收銀的洪小姐在羅富記工作了13年，她指這兩天「忙到踢晒腳」，雖然辛苦但很高興見到這麼多客人來捧場。她又透露老闆已提早一個月支付工資及花紅，認為老闆「好好人，咁好嘅老闆好難搵返」。

8歲女童雲南高山走失一周 網民疑已過境緬甸 怒批父母不負責任

1月19日，內地一名8歲女童近日在雲南騰衝瑯琊山青草嶺附近走失，至今已7天，仍杳無音信。有網民指出，因為青草嶺鄰近中緬邊境，有網民懷疑尹瀟楠會不會到了邊境線之外，救援隊人員則表示，「不可能，這裡離邊境線還有一段距離。」

另外也有不少網民抨擊女童的父母「不負責任」，更指女童走失前只穿短袖在高山行走，認為父母失職。此前女童的父親曾表示，願意對提供有效線索者酬謝100萬元（人民幣，下同）。

印尼男網紅與毒蛇拍片 遭咬住重要部位險變「蛇吞象」｜有片

印尼有名男網紅經常在社群貼出自己與蛇互動、驚險刺激的影片，吸引不少人追蹤，但近日他貼出的影片中卻出現恐怖一幕，只見1條蛇狠狠咬住他、位置恰巧是褲檔，且無論這名男網紅如何用力都無法使蛇鬆口，畫面曝光後引起熱議。