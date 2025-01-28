除夕團年飯｜大家族擺兩圍花萬元享龍蝦宴　佛山旅客一家來港度歲

今日年廿九（28日）大除夕，是一家人共聚吃團年飯的日子。位於旺角倫敦大酒樓，傍晚有不少港人食客入席，有大家庭擺兩圍，花近一萬點了兩份「龍蝦全包宴」套餐，希望新一年香港經濟好轉，「各行業生意都興旺啦，打工仔有人工加……」

另外，有內地旅客一家大小南下來港過年，在酒樓吃飯花約千元，認為價格較內地貴。



位於旺角倫敦大酒樓，部分枱早被預訂。晚上6時，食客開始入席，沒有訂枱則需排隊等候。

年約60歲的高女士表示，今晚預訂了兩圍枱，共24位親友共享團年飯，「好多兄弟姐妹啊，有啲姪仔姨甥，都係團年飯。」他們選擇了兩份4,980元的「龍蝦全包宴」套餐，花費近一萬元。她表示，希望新一年香港經濟好轉，「各行業生意都興旺啦，打工仔有人工加，強積金供款上升。」她又希望世界和平，「因為依家好多地方都打緊仗，好多小朋友活喺唔幸福當中。」

佛山旅客：味道與佛山基本差不多

另外，還有來自佛山的旅客、今年58歲的林先生，攜妻兒來港過年。他選擇單點，「鍾意食乜就叫乜」，例如龍蝦、斑魚、冬菇悶青菜，又稱「無雞不成宴」，故也點了半隻145元「水晶雞」，預料總花費約1,000元。他認為味道與佛山基本差不多，「大灣區都已經係好融入啦。」

他續指，在港旅遊很好玩，但物價較內地貴，例如飲早茶，他花費等同約200元人民幣，並稱比佛山貴一倍，而本餐價格亦貴約一半。不過，他仍選擇來港過年，「屋企家務事做晒，過嚟輕鬆玩下囉。」他又指，他表示今日為來港第二日，明日年初一會去看花車巡遊，而明年會再來港吃團年飯。

▼2024年2月9日年三十晚 香港旺角酒樓團年飯▼



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江西旅客帶家鄉辣椒醬「加味」 最喜歡燒鵝

除了本地市民，還有內地旅客趁新年假期來港過年。首日到港、來自江西的旅客吳小姐表示，酒樓的菜式比較清淡，偏甜口，而江西的口味會更濃重，笑言：「我們都自己帶了一個辣椒醬過來。」她點了炒飯、燒鵝、咕嚕肉及鳳爪、叉燒包、燒賣等點心。同行親友就表示，最喜歡燒鵝。吳小姐表示，會在香港遊玩兩、三天，期間會到迪士尼樂園。