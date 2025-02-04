今日新聞8分鐘｜大S談瀕死經歷影片廣傳｜女子遭捲入的士車底

天氣｜今早寒冷多區不足12度 隨後數日早上清涼 周末期間再降溫

今日（2月4日）為大年初七「人日」，寒冷天氣警告繼續生效。天文台指出，一股強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。本港今早氣溫普遍降至12度左右，較昨日低約4度。天文台預測，本港今日漸轉天晴、日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風，稍後轉吹和緩東風。

截止清晨6時00分，本港多區不足12度，其中天文台錄得12.4度，觀塘及九龍城僅11.1度、黃大仙11.8度；新界的沙田11.5度、上水113度，全港以大帽山的3.2度最低溫。天文台展望，隨後兩三日早上持續清涼，雲量逐漸增多，風勢頗大。周末期間氣溫再度下降。

皇崗口岸24小時通關擾民？ 凌晨響咹震天 居民：住在這裡吵死了

皇崗口岸為深港兩地唯一一個24小時通關的陸路口岸，除旅客通行外，亦有不少跨境貨車經此通關。然而有附近居民投訴，表示晚上11點到凌晨1點，大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五、周六、周日晚上，車輛喇叭聲、車流聲嚴重干擾附近居民的正常休息，建議取消24小時通關。

2月2日正逢農曆新年假期最後一日，《香港01》記者於當日晚間直擊皇崗口岸車輛情況，發現雖未出現嚴重擁堵，不過凌晨12時左右車流喇叭聲開始此起彼伏。有居民表示，晚上睡覺時總會被喇叭聲吵醒，「我們的訴求就是晚上別影響我們睡覺就行，別的我們也不是很在乎。」

大S去世│談瀕死經歷影片廣傳：每天當最後一天過 網民：人間清醒

大S（徐熙媛）猝逝的消息於2月3日引爆微博熱搜，她昔日參加大陸綜藝節目時曾表示「每一天都當作最後一天來過」，相關片段亦引發大陸網民熱議，許多人感歎大S「人間清醒」。

大S流感去世｜日規定3天內火化 搭台灣2航空「骨灰可登機」返台

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間與家人赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，其妹小S（徐熙娣）3日透過經紀人證實噩耗，震驚華人演藝圈。據了解，大S家屬預計依日本規定，在當地完成遺體火化後，將骨灰護送回台灣，告別式等後續安排仍在討論中。

大S逝世｜日本25年最嚴重流感 5旬港女染病兼甲型鏈球菌返港危殆

台灣女藝人徐熙媛（大S）早前於日本旅遊，感染流感併發肺炎病逝。日本衛生部門公布，當地去年12月最後一周錄得的流感宗數，創下25年來最高紀錄。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，日本社區近期流行多種病毒和細菌，增加患者出現併發症的風險。一名5旬香港女子近期到日本大阪外遊後求醫，確診感染甲型流感及甲型鏈球菌，情況危殆，一度瀕死，入住深切治療部留醫。林緯遜呼籲港人外遊時帶口罩，防範感染傳染病。

有片｜尖沙咀加拿分道女子捱的士撞捲車底半昏迷 司機涉危駕被捕

尖沙咀發生車禍。今晚（3日）約7時01分，一輛的士駛至加拿分道與堪富利士道交界時，撞到一名女子；事主被捲入車底，驚動多人報警。多名消防員和救護員趕抵圍着的士，合力救出64歲姓黃女事主，她左腳受傷，陷於半昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院，其後回復清醒；60歲姓梁男司機涉嫌「危險駕駛」被捕，帶署調查。

29歲男聲稱中六合彩新春金多寶頭獎 赴馬會總部領獎不果拒絕離開

剛過去的新春金多寶打破多項派彩紀錄，幸運兒10元一注獨中，獨攬巨額獎金1.93億元。一名29歲港男以為自己中六合彩，今日先後兩度前往馬會總部大樓聲稱中頭獎領「獎金」，惟職員核對後證實他並無中獎。事主不願離開，職員勸退不果只好報警求助。事主最終在警員勸喻下離開，案件列作誤會處理。

大年初一祠堂燒炮仗出事！新Benz燒剩骨架 美女車主淡定舉V影相

江西省九江市日前發生火燒車意外，一名女車主開着平治（Benz）房車回村過年，沒想到愛車遭到村民鞭炮引起的火勢波及，整輛燒成廢鐵。不過她並沒有因此生氣，而是在愛車的骨架旁擺出「V」字的手勢拍照，淡定的態度令許多網友看傻眼。

財政預算案｜盼吸人流 謝邱安儀稱香港長假如空城：紅隧都唔塞車

香港消費市道不振，統計處周一（3日）公布去年全年零售業總銷貨價值按年跌7.3%，12月數字亦按年跌9.7%。財政預算案2025本月26日公布，香港零售協會主席謝邱安儀今日（4日）稱，希望新一份財政預算案有不同方法吸引不同國家及地區旅客來港，她指，即使旅客在港消費習慣已改變，但也希望香港人流可暢旺：「有人流總好過無，長假期香港好empty（空），你見到紅隧都唔塞車。」