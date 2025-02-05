黎智英接受盤問｜控方引訊息證熱衷初選事宜　黎認自辯所言非實情

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（5日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第36天自辯。控方就黎早前供稱他並無為意民主初選的說法作盤問，並展示多個訊息，包括黎就初選使用網上電子投票系統一事，曾叫李永達找其徒弟李兆富，黎並稱會支付測試系統的費用。控方認為黎對準備軟件的事熱衷，黎重申沒有涉及籌備初選，但在控方一再追問下，黎承認他稱不在意初選並非實情。



黎智英自辯時稱不在意初選，在控方多番盤問下認所言非實情。（資料圖片）

控方引訊息指，黎智英對初選的投票系統事宜熱衷，並叫李永達(圖)聯絡其徒弟李兆富，又稱會支付測試系統的費用。(資料圖片)

與李永達在訊息談及初選軟件

黎智英曾稱於2019年12月31日和陳梓華第四次見面時，未有和陳談及初選，他當時亦不為意初選。控方今盤問黎時，展示黎於同月15日發送予李永達的訊息，稱李兆富是初選軟件的「始作俑者」，若李永達此方面有問題，可以聯絡李兆富。

指李兆富提出網上投票

黎稱不記得誰首先提出初選，但在發訊息給李永達前，他已從他人閒談聽聞初選，但無認真討論。他同月13日和李永達、李卓人、何俊仁及林卓廷等人晚膳，眾人談及初選，黎提出網上投票，有人表示同意，故黎在訊息著李永達聯絡李兆富。黎續解釋，訊息指李兆富是初選軟件的「始作俑者」，意思是他先提出以網上投票，而不是指他是初選軟件的開發者。

與戴耀廷及區諾軒不相熟

控方問，戴耀廷和區諾軒有否出席晚膳，黎稱沒有，又指他和兩人不熟。黎又透露，區諾軒赴日修讀博士課程前，曾到黎的辦公室找他，該次是兩人唯一一次見面。

黎智英稱與戴耀廷並不相熟。

黎智英指區諾軒赴日留學前曾與他見面，那是二人唯一一次的會面。(資料圖片)

黎稱只負責測試系統的支出

控方續展示黎和李兆富的多個訊息，包括討論電子投票的細節，黎指李兆富處理此事相關的支出由黎負責。黎解釋是指李兆富測試投票系統的洗費，不是初選投票系統的洗費。控方指黎就準備初選軟件一事表現熱衷，黎否認，稱他只是嘗試確保初選的軟件有效。控方質疑，黎供稱沒有為意初選並非實情，黎同意。

訊息稱初訊辯論可在蘋果直播

此外，李永達同年12月30日向黎傳送訊息：「我們已找到袁天牧師、鐘劍華、區諾軒成立一討論平台，在2或3號開會，然後用一段時間讓素人參加討論，我希望2月內立法會初選第一次trial可以完成」。黎回覆初選參選人可在各區大會堂進行辯論，由《蘋果》和其他媒體直播。

美國想知初選的資訊

黎同意視初選是逆權運動一部份，初選亦與美國無關。控方繼而展示其助手Mark Simon於2020月1月5日向黎發送訊息：「可能需黎或其他資深人士，向華盛頓的人解釋初選」。控方問，為何需要黎作解釋，黎稱他們想知道初選的資訊，但不一定是他，其他人也可向美國官員和議員解說。他最終亦沒有向美國官員作解說。

投票系統報價8萬美元

李兆富於同年1月11日的訊息稱，已向軟件供應方溝通，著對方預期會有國家級的駭客攻擊。李兆富在另一訊息說，供應商就投票系統報價8萬美元。黎稱最終沒有使用該報價。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要