今日新聞8分鐘｜啟欣苑業主收樓無得改間隔｜4警合力拉通緝犯出車

日出康城巴士站男子放火燒海報 投入郵箱內 消防開箱證無信燒毀

本周四（6日）晚上10時許，警方接獲一名女子報案，指見到一名男子經過將軍澳康城站公共運輸交匯處，撕毀郵箱附近一張海報，繼而點火焚燒再投入郵筒內。消防接報到場打開郵箱，發現郵箱內郵袋沒有被燒毀，懷疑火勢不大，警方正調查案件。

海關破大馬遠洋船走私案 檢$3000萬電子零件 料最終偷運至內地

海關港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開聯合行動，打擊海運走私活動。海關於1月23日鎖定一個從香港出口到馬來西亞，報稱載有鋁物料的40個海運貨櫃並進行檢查，檢獲一批未列艙單內的電子貨物和零件，包括電腦主機、中央處理器、電路板等，市值約3000萬港元。海關相信該批貨物最終將偷運到內地，如成功走私，相信可逃避300萬港元稅款。

兒童醫院耳鼻喉科人手不足須暫關 料下半年恢復 逾500人需轉院

香港兒童醫院耳鼻喉科服務因人手不足須暫時關閉，醫管局回覆指，去年11月起「暫時調整」服務，已停收新症，並轉介現有病人至其他公院，有逾500多名病人受影響。局方稱，預期今年下半年逐步恢復兒童醫院的耳鼻喉科服務。

啟欣苑｜直擊業主現因規限工程停 稱想光明正大

日前最新入伙、位於啟德的房委會居屋啟欣苑出現爭議，揭出屬「預製組件」的廚廁不能改動，亦未有在售樓説明書標明。《香港01》到直擊啟欣苑單位，時花300萬買入一個約300呎單位，原先希望大改「開門見廁」的間隔，收樓後才獲知悉為廚廁為「預製組件」（7日）稱，

本身已知居屋積不實用，預計需裝修才能方便日常生活。但當局在售樓時説明書未有註明廚廁為「預製組件」，導致他收樓後才知不能改動間隔，令原本裝修設想需大幅改動，只能在有限空間中尋找可以增加實用性的改裝辦法。他更指出原本居屋配置的廚廁洗手盤及鋅盤難用，不少業主已棄置，產生許多裝修廢料，與政府近年呼籲環保的指引背道而馳。

尖沙咀警拘通緝犯．有片｜司機拒下車糾纏 4警合力拉出制服

警方在尖沙咀拘捕一名通緝犯，途人拍攝事發經過。消息稱，昨日（6日）晚上11時許，西九龍總區交通部執行及管制組巡經金巴利道近天文臺道時，發現一輛平治停泊上址，形跡可疑，於是上前要求司機調查，司機未有依從，企圖駕車離開溜前，警員分別從車頭左右兩邊伸手將車調校至「P波」，成功截停車輛，其中一名交通男警手部受傷清醒送院。

網上流傳一條影片，全片無聲，顯示涉事平治已經被截停，但司機堅持不肯下車，3名警員從車頭左右兩邊嘗試將司機拉出車外，其中一警甚至進入車內，但雙方極力糾纏，另一名便衣男子加入，最終合力將司機拉出車外制服，過程被市民拍下，並上載至社交平台。

汪小菲雙膝跪地淋雨畫面瘋傳 記者稱是做戲 網批：演上癮了

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，震驚各界。前夫汪小菲在消息公布後到台灣來先是向媒體鞠躬，接著半夜在信義區傷感淋雨，網民反應兩極，有網民認為他深愛大S，但亦有不少網民認為他只是在演戲。

近日又有一個汪小菲雙膝跪地淋雨的照片流出。有疑似台灣媒體的記者在網絡上批評，稱在汪小菲淋雨影片流出前，他的保母車早就從機場回家了，直言「不管怎樣他都是在做戲」。另外網絡上也有人爆料被安排任務要發布關於「汪小菲和大S愛情故事」的影片能夠領錢，再度引發網民熱議。

海洋公園與萬希泉推大熊貓手錶 標明用鱷魚皮錶帶 今晚致歉下架

提倡及推動保育動物及海洋生物的香港海洋公園，曾發文呼籲市民勿購鱷魚製品。不過，海洋公園昨日（6日）在Facebook發文宣布與Memorigin萬希泉合作推出「大熊貓陀飛輪手錶」，竟寫明是「鱷魚皮表帶」，隨即引起民憤。

海洋公園今晚表示，承認團隊敏感度不足，推出未能符合保育核心價值之IP授權產品，深表歉意，並指已即時下架，該產品未有消費者購入，正與獲授權夥伴商討採用其他物料製作錶帶。

民主剛果監獄爆大越獄：逾百女囚遭男囚趁亂強姦 事後多數被燒死

英媒周三（5日）引述聯合國消息稱，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）東部城市戈馬（Goma）Munzenze監獄發生大規模越獄事件，超過160名女囚犯遭越獄的男囚犯強姦，其中多數人之後活活被燒死。

日韓寒流持續 白川鄉積雪逾2米 港人夫婦無懼嚴寒雪中拍婚紗照

日本和韓國持續受到寒流侵襲，2月7日多地仍降下大雪，寒流預料將持續到週末。日本東北地區、新潟縣、岐阜縣山區等積雪超過2至3米；韓國廣泛地區早上每小時降雪量3至8厘米，西南地區積雪達15厘米。

大熊貓BB｜家姐睡醒爬樹落地小腿卡住懸空 細佬愛捐窿捐罅｜有片

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。海洋公園今日（7日）再邀請傳媒探望兩姊弟，牠們初時仍在樹枝上熟睡，其後猶如心有靈犀，突然一同張開眼睛爬樹返回地面。家姐一度卡在樹椏之間進退兩難，兩條小短腿懸在半空，未能觸及地面，花了約1分半鐘，成功返回地面。