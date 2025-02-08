渣打馬拉松2025交通｜港鐵頭班車提早開　28條特別巴士線一文看清

渣打馬拉松2025周日（9日）凌晨舉行，警方將在港九新界分階段封路，預料終點維園附近銅鑼灣、灣仔路段要下午2時才逐步解封，期間多條巴士線須改道。為方便參賽者前往出發地點，港鐵多條路線會提早開出首班車，另外九巴及城巴會加開合共28條特別巴士路線，接載參賽者前往銅鑼灣或尖沙咀，一文看清交通及封路資訊。



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渣打馬拉松2025封路安排｜

港九新界多處主要幹道，如東區走廊、彌敦道及汀九橋等均會封路，最早於今晚（8日）約11時30分開始，預料港島區近灣仔銅鑼灣一帶須下午2時才陸續解封；九龍近西隧的西九龍公路南行一帶同樣須下午解封。

受封路影響，以下巴士路線將會受影響：

港島區 — 行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線；

九龍區 — 行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線；以及|

新界區 — 行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。



受影響巴士線或小巴線如下：

受影響須改道的巴士線。

受影響小巴線。

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渣打馬拉松2025港鐵服務｜

港鐵明日將提早開出首班次，接載參賽市民到目的地：

線路 目的地 開出時間

港島線 由柴灣往堅尼地城 凌晨3時56分

港島線 由堅尼地城往柴灣 凌晨4時08分

荃灣線 由荃灣往中環 凌晨3時55分

荃灣線 由中環往荃灣 凌晨4時22分

觀塘線 由調景嶺往黃埔 凌晨3時46分

觀塘線 由黃埔往調景嶺 凌晨4時08分

將軍澳線 由康城往北角 凌晨3時57分

將軍澳線 由寶琳往北角 凌晨4時

南港島線 由海怡半島往金鐘 凌晨4時02分

東涌線 由東涌往香港 凌晨3時40分

東鐵線 由上水往金鐘 凌晨3時25分

屯馬線 由屯門往烏溪沙 凌晨3時25分

屯馬線 由烏溪沙往屯門 凌晨3時25分

渣打馬拉松2025巴士特別線｜

九巴及城巴開設合共28係特別路線，接送參賽者，詳情如下：

路線 起點 – 目的地 開出時間

R38 由 置富花園 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨4時40分

R108 由 啟業 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時55分

R215 由 藍田（廣田邨）至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時40分

R230 由 荃威花園 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時55分

R241 由 青衣（長宏）至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時30分

R260 由 屯門碼頭 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時25分

R261 由 屯門（三聖） 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時25分

R269 由 天水圍（天慈）至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時15分

R270 由 上水 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時30分

R271 由 大埔（富亨）至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時30分

R283 由 碩門邨 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時45分

R287 由 烏溪沙站 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時40分

R298 由 康盛花園 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨3時40分

R307 由 大埔（汀太路）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時45分及4時15分

R603 由 安泰（西）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時40分

R673 由 上水（清河邨）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時30分

R680 由 馬鞍山（錦英苑）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時40分及4時

R796 由 康城站公共運輸交匯處 至 尖沙咀東（麼地道） 凌晨4時20分

R930 由 荃灣（愉景新城）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨4時

R934 由 灣景花園 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時40分

R936 由 石圍角 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時40分

R948 由 青衣（長宏）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨4時及4時20分

R950 由 和田邨 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時45分

R960 由 洪水橋（洪元路）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時30分

R961 由 山景 至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時40分

R962 由 天后路（業旺邨）至 銅鑼灣（摩頓臺） 凌晨3時40分及4時

R968 由 元朗（鳳翔路）至 銅鑼灣（維多利亞公園） 凌晨3時25分

R969 由 天水圍市中心 至 銅鑼灣（摩頓臺） 凌晨3時40分

另外，九巴46號線、城巴5X、82X及795X號線將於明日首班車起暫停服務，並於道路安全重開後陸續恢復服務。

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渣打馬拉松2025巴士站、小巴站及的士站停用｜

以下巴士站、公共運輸交匯處、巴士站、小巴站及的士站會在首班車或凌晨起暫停使用，直至道路重開：

巴士站：



天后站公共運輸交匯處；

中環碼頭巴士總站；

博覽道東巴士總站；

威非路道巴士總站；

天星碼頭巴士總站；及

中港碼頭公共運輸交匯處。

的士站



中環2號碼頭至中環8號碼頭外的的士/過海的士站，包括的士上落客點，凌晨12時1分起暫停使用；位於其他封閉道路範圍內的的士/過海的士站，包括的士上落客點，將於凌晨1時30分起分階段暫停使用；

尖沙咀廣東道恒利大廈外的過海的士站將於凌晨3時至上午9時15分暫停使用；所有位於尖沙咀、油麻地及旺角封閉道路範圍內的的士/過海的士站，包括的士上落客點，將由凌晨1時起分階段暫停使用。

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+ 12

小巴站



中環2號碼頭至中環8號碼頭外的公共小巴/專線小巴總站及小巴站凌晨12時1分起暫停使用，位於其他封閉道路內的公共小巴/專線小巴總站及小巴站將凌晨1時30分起分階段暫停使用；

尖沙咀、油麻地及旺角封閉道路範圍內的公共小巴/專線小巴總站及小巴站凌晨1時起分階段暫停使用。