黎智英接受盤問｜否認獎賞陳梓華　黎：他沒做甚麼我卻為他做很多

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（8日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第39天自辯。控方盤問指，黎智英涉案時把旗下的空殼離岸公司，轉讓予從犯證人陳梓華，是要獎勵他。黎否認，反指陳沒有為他做什麼，他卻為陳做了很多事。控方指，因陳梓華從事國際遊說，黎因此作出獎勵，黎回應稱他根本不知道陳從事國際遊說，亦否認辯方說法。



黎智英否認送公司給陳梓華是獎勵他作國際遊說。（盧翊銘攝）

黎智英又稱，陳梓華(圖)沒有做過甚麼，但他卻為陳做了很多。(資料圖片)

不認為帖文違國安法未叫移除

控方今早盤問黎智英時，繼續就「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)和陳梓華作出提問。控方先展示，黎的Twitter帳戶於2020年7月22日發布的帖文，它轉發IPAC的帖文，講述英國暫停和香港的引渡協議。黎指帖文由管理其帳戶的李兆富發布，他只粗略地看一眼。控方指，黎支持英國暫停和香港的引渡協議，黎稱他同意該做法，但他認為該帖文並不違反《國安法》，故在《國安法》生效後，未有叫李移除。

否認想與IPAC保持距離

黎又否認知重光團隊和IPAC有聯繫，控方指黎想和IPAC保持距離，黎否認，重申他和IPAC沒有密切聯繫，也沒有為意該組織。

黎認無想及外國政要對國安法的反應

控方又展示黎帳戶發布的另一帖文，內容引述瑞士對《國安法》的反應，帖文稱許瑞士勇敢，又批評其他歐洲國家。黎同意他一直嘗試阻止《國安法》在港生效，即使《國安法》生效後，仍想減低其效力，但他未有想及外國政要對《國安法》的反應。法官李運騰質疑，若他沒有想及此事，為何要在帖文批評其他國家，黎指該帖文由李發布。

未留意主題標籤代表甚麼

控方又展示多個黎帳戶發布的帖文，包括重光團隊英文縮寫「SWHK」的主題標籤(Hashtag)多番出現。黎稱未為意該主題標籤，又稱沒有問李兆富為何要加。控方續問黎何時發現帖文中有些主題標籤時，黎稱當時看帖文見一些藍色字，但未加留意，也不知道藍色字代表什麼。

否認送公司獎勵陳梓華

控方繼而問，黎曾把旗下一間空殼離岸公司LACOCK轉讓予陳梓華，直指是黎給予陳梓華的獎勵。黎不同意，強調因陳未能開設銀行戶口，向其助手Mark Simon求助，他才把該公司轉讓予陳，又稱：「他(指陳梓華)沒有為我們做什麼，我們卻為他做了很多事。」控方指陳從事國際遊說，黎因此獎勵他，黎回應不知道陳從事國際遊說，否認控方說法。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要