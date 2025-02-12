今日新聞8分鐘｜元朗命案父子伏屍村屋｜渣馬男跑手披女號碼出戰

車cam直擊｜荃灣愉景新城外私家車直撼防撞欄 車頭毀爛司機受傷

荃灣發生車禍。今（11日）晚約7時20分，一輛私家車駛至大涌道與青山公路—荃灣段交界近愉景新城對開時，失控猛撼路邊鐵欄。意外中，男司機受傷，幸仍清醒，戴上頭部固定器送往瑪嘉烈醫院治理。警方正調查意外原因。

案發一刻車cam片段曝光，可見涉事私家車沿大涌道行駛，原應右轉入青山公路—荃灣段，卻完全沒有減速，直撞向行人路的防撞欄，車身一度彈起，發出「嘭」一聲巨響。現場可見，該車車頭嚴重損毀，凹陷變形，車頭冚摺起，車內氣袋彈出；大批消防員在場救援。

沙咀道翻車前傳｜私家車行人路高速行駛險撞人 路口轉彎撞壆翻側

荃灣周二（11日）下午發生交通意外，一輛私家車在荃灣沙咀道2至6號大廈對出位置，疑轉彎時失控，撞壆後向左翻側。男司機自行爬出感到頭暈，坐在一旁，稍後由救護員送院治理。警方正調查事故成因。

呈祥道貨車失控翻側 電單車急煞跣低鐵騎士被壓 司機涉危駕被捕

呈祥道東行線發生車禍。今日（12日）清晨6時27分，一輛貨車於呈祥道近蘇屋邨失控撞壆翻側，一輛電單車駛至收掣不及翻倒，鐵騎士被貨車壓住。傷者一度昏迷，由消防員救出，其後轉醒過來，送往伊利沙伯醫院救治。警方經調查後，以「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」拘捕貨車司機。

深水埗越南食品店男子遇襲 遭硬物擊傷頭滿地血 施襲男同鄉逃去

深水埗發生血案。今日（11日）傍晚約6時14分，一名男子在大南街75號地下，被另一名男子以硬物襲擊，施襲者往欽州街方向逃去。男事主頭部浴血，幸仍清醒；救護員為他包紥後，送往明愛醫院治理。警方相信36歲越南籍男事主，曾被人用鐵鉗襲擊，將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝兇徒及調查其犯案動機。

元朗三代命案｜九旬翁與兒伏屍村屋 19歲孫朗屏邨墮斃 重案調查

元朗發生墮樓案。一名男子本周二（11日）晚上8時17分從朗屏邨悅屏樓高處墮下，當場死亡，警方用帳篷遮掩遺體。消息稱，男死者年僅19歲，為元朗振興新村雙屍案，其中一名死者「文叔」的孫兒。

元朗三代命案｜九旬翁為地主 屢與發展商打官司 兒孫曾上庭協助

元朗周二晚（11日）發生文氏三代命案。一對93歲及69歲父子伏屍振興新村村屋地上，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列謀殺及自殺調查，犯案動機仍在調查中，正循個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛等多方向調查。

據振興新村街坊稱，93歲死者文彥均「文叔」為地主，因拒絕賣地而要打官司。翻查紀錄，文叔的背景進一步曝光，他為大地主，在新界有多幅土地，十多年來不時因土地問題，以高齡之姿與發展商對簿公堂，而文叔總是親自應訊，其中一次文叔的69歲兒子文國強助上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。而今日文叔亦有一宗涉及土地的官司將會判決。

渣馬2025︱男跑手披女子號碼布照片瘋傳 代跑戰全馬引跑友熱議

2025渣馬（渣打香港馬拉松／香港馬拉松／渣打馬拉松）曲終人散後仍風波不斷，繼4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ）後，有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽，在長跑群組內引發熱議。

天水圍車禍｜釀4車串燒兩傷 肇事司機逃走事敗 涉襲警等罪被捕

天水圍今日（11日）發生驚險車禍。傍晚近5時半，一輛駛往屯門方向的泥頭車及尾隨3輛私家車，沿天影路駛至近天華路交界時，最後方私家車撞向前方私家車，導致4車「串燒」相撞。其中兩名私家車司機受傷，由救護車送往天水圍醫院治理，據悉包括一名休班警。網上圖片顯示，其中一輛私家車猛撼泥頭車車尾，車頭毀爛；大批消防員在場救援。警方正調查意外原因。

據了解，肇禍私家車的18歲巴基斯坦籍男司機持有本港身份證；一名警員追截時被涉案司機踢傷送院，隨後由同胞制服，涉案司機涉嫌「襲警」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」共3宗罪被捕。

《香港01》獲得事後片段，可見天影路車禍現場，有大量警車及救護車；同時，一名交通警員一度在天華路奔跑，隨後有一輛警車駛前。

柴灣女途人「攝車罅」 遭兩的士連環撞 其中一車駛走後折返

柴灣發生車禍。今日（12日）凌晨3時48分，兩輛的士沿柴灣道往興華邨方向行駛，途經一間中學對開時，一名女途人懷疑從兩輛停泊上址的貨車之間「攝車罅」過馬路，駛至的士收掣不及將她撞倒，傷者滾到旁邊行車線，再被另一部的士輾過。

元宵節｜網上情緣諧連理 長跑7年情侶今許誓白頭：元宵錦上添花

今年是雙春兼閏月，為婚嫁好時年。適逢正月十五元宵節，再添祝福。入境處表示，今日（12日）元宵節收到127份擬結婚通知書，打算於婚姻登記處登記結婚，創過去五年新高。不少情侶選擇今日到將軍澳總部婚姻登記處。

有相識7年、透過網上認識的準新人形容，元宵節結婚會「錦上添花」，並預計檔期可能會爆滿，故提早於去年11月預約。他們又說稍後會到日韓度蜜月，希望日後大家互相支持，白頭到老。

瑪嘉烈醫院產志賀毒素大腸桿菌 袁國勇指或經醫生共用洗手間傳播

瑪嘉烈醫院出現員工染產志賀毒素大腸桿菌群組，3病人均為瑪嘉烈醫院腫瘤科醫生，一人離世。協助追查源頭的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今日在電台節目（12日）指，暫時循染產志賀毒素大腸桿菌方向追查，但健康及年輕人士即使感染該菌也不應如今次死亡病人般「惡化得咁緊要」，故現階段不排除任何可能性，包括死者受其他病毒或病菌感染，或由化學藥物、自體免疫病引致死亡，目前正進行基因排序調查死因。

袁國勇稱，產志賀毒素大腸桿菌「一乾就死」，除了三名醫生的辦公室，辦公室內的共用洗手間可能是傳播途徑，有關方面已在辦公室及共用洗手間檢取大量環境樣本化驗。