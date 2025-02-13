今日新聞8分鐘｜台中爆炸釀至少4死26傷｜7個月大B女祈求心臟移植

旺角的士被撞到剷上行人路釀三傷 肇禍平治掃欄 司機棄車逃走

旺角發生車禍。今日（13日）凌晨3時半左右，一輛的士在亞皆老街接載兩名乘客，前往九龍城城南道。當的士駛至山東街和洗衣街交界時，一輛平治私家車懷疑衝紅燈，撞向的士車身，的士繼而「打白鴿轉」，車尾剷上行人路，平治掃毀附近約4米長鐵欄，平治司機事後棄車逃去無蹤。

堅尼地城對開船隻邊起火邊航行 女途人驚呼︰係咪會望住佢沉？

西環有船隻起火。今日（13日）凌晨2時許，警方接獲多人報案指，堅尼地城海旁對開約200米海面有一艘船隻起火，火光熊熊，船隻繼續航行，約5分鐘後火勢熄滅，相信由船員自行撲熄。水警輪和消防船接報趕至現場時，涉事船隻已不知所終，經搜索後未有發現有關船隻，初步相信船隻安全。

消息：搶劫案疑犯元朗警署羈留倉內亡 同倉有同案另一黑幫兩疑犯

消息指，一名搶劫案男疑犯，在元朗警署羈留期間死亡。事發時同一羈留倉內，還有涉及同一搶劫案的另外兩名疑犯，而死者與該兩名疑犯，分別有兩個不同黑幫的背景。

據了解，死者為44歲姓王男子，有黑社會「和勝和」背景；同倉另外兩名分別18歲姓藍和20歲姓方的男疑犯，則有「新義安」背景。3人涉及2月9日清晨一宗發生在天水圍區內的搶劫案，同日被捕後被羈留，其後被落案起訴，至2月11日早上被押解到屯門裁判法院提堂，之後被下令還押元朗警署羈留以待進行認人程序。今日（12日）晚上，3人被羈留在元朗警署同一羈留倉內期間，人員派發晚餐時發現王男昏迷，其後被證實死亡。

警方表示，一名男子本周三（12日）傍晚約6時56分在元朗警署一間羈留室被發現不省人事。一名44歲姓王男子倒卧上址，現場被證實死亡。該名男子死因有待驗屍後確定。案件列作「被警方羈留人士死亡」，交由新界北總區重案組跟進。

元朗三代命案｜振興新村單位內隴曝光一片凌亂 鄰居放花束拜祭

元朗2月11日發生文氏三代命案。一對93歲及69歲父子伏屍振興新村村屋地上，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列作謀殺及自殺，犯案動機仍在調查中，正循個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛等多方向調查。

《香港01》記者今日（12日）下午返回振興新村現場，涉案村屋已經解封。由外面望入，可見村屋內仍晾有衣物，其他空間一片凌亂，雜物堆之間僅留有一條狹窄的通道可供人走過。現場消息指，死者家屬傍晚曾返回村屋打點。有鄰居亦曾到屋外拜祭死者，並放下花束致祭。

台中新光三越百貨氣爆4死26傷 澳門一家三代七口2死5傷│持續更新

台中百貨公司龍頭新光三越今早11時許驚傳氣爆，連距離兩公里外的建築物都聽到爆炸聲響也感受到震動，百貨公司一樓大門玻璃窗全被震碎。

台中市消防局表示，疑似12樓發生氣爆，消防局已啟動重大傷亡通報，並於12點30分提升為2級開設並進駐台中市災害應變中心。

台中新光三越氣爆│感人一幕瘋傳 路人勇敢為傷者做CPR獲網民大讚

台中新光三越今日（13日）上午發生氣爆，釀成多人傷亡。

求心︱B女祈祈求心未果 心臟僅餘兩成功能 父：相信大愛會降臨

醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，希望為女嬰祈祈（Whitney）尋覓合適心臟移植，可惜一直未有合適捐贈者。當局今日（13日）再作呼籲，指祈祈心臟衰竭約剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續生命方案，並須盡快進行，否則很大機會出現腦出血、中風等嚴重併發症。醫管局指合適捐贈者的血型不限，體重則需符7至22公斤。祈祈的父親呼籲：「好感恩祈祈咁細個但都好堅強......喺呢五個月佢好唔容易捱過得到，佢𠵱家每一日都好鍾意對住照顧佢嘅醫護人員，對住我哋笑......我哋好希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植嘅心臟，我哋相信呢個大愛會降臨。」

亞冬運冰球港隊受襲後返港 隊長梁健邦：不希望事件影響冰球觀感

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）香港男子冰球隊周日（9日）在小組賽對土庫曼賽後握手時，有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，4名土庫曼隊員被罰即時停賽。香港冰球隊隊員今日（13日）從哈爾濱返抵香港，港隊教練、隊長及中國香港冰球總會主席陳恩永在機場簡單交代事件及總結今次賽事。

陳恩永感謝港人對冰球隊支持，對於受襲事件，陳恩永讚揚港隊表現出克制的專業精神。隊長梁健邦稱，今次事件罕見，不希望事件影響外界對冰球觀感。

的士罷駛不怕沒市民支持？發起人稱已沒有選擇：業界只係一班蟻民

高德地圖（高德打車）提供白牌車服務引起的士業最新反彈，業界醞釀若政府下周三（19日）前未有正面回應取締白牌車，將於3月5日起「暫停載客」不少於5日。該會議主持人兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今早（13日）在商台節目中批評政府取諦白牌車一拖再拖，形容的士業如同蟻民，罷駛與國泰工會罷工本質相同，在無能為力下只能靠罷駛爭取權益：「我哋做的士呢行只係一個蟻民，我哋冇能力做咩嘢。」

黃羽庭又指政府未提出網約車立法框架白牌車已「做住先」，本質上都是非法，他質問：「如果我申請緊槍械牌照，係咪申請緊就可以拎住支槍通街行？」

香港民研擱置自費研究 將轉型或結業 鍾庭耀：舉步維艱唯有停步

香港民意研究所今天（13日）宣布，即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，未來將會轉型甚至結業。上月被國安處帶走調查的主席及行政總裁主席鍾庭耀表示，舉步維艱，唯有停步。