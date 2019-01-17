【飛來橫禍】南昌公園工程傷老婦致爆眼　兒子：政府無道歉無支援

《香港01》昨日（16日）報道，一名66歲婆婆上周四（10日）在深水埗南昌公園的休憩涼亭，意外遭康文署園藝工程的小型起重吊鉤擊中面部，導致右眼晶體脫落、永久失明。康文署承認涉事者為署方員工，事件正在調查中。 傷者程婆婆育有兩子一女，與丈夫及兒子Ken住在深水埗公屋。Ken形容程婆婆是「屋企嘅開心果」，事故對她的身心造成巨大傷害，「佢到而家都冇照過鏡，我都唔敢想像呢樣嘢」。婆婆家人不滿康文署至今無提供任何支援，亦未正式向婆婆道歉，希望討回公道。

程婆婆兒子阿Ken說，現在最大的希望就是媽媽早日康復，回到家中與家人一齊生活，之後再詳細考慮索償一事。（譚威權攝）

傷情穩步康復 親戚幫手轉入私院

指政府無支援 希望還個公道

盡責照顧家人 「為何好人要遭受這樣的意外？」

阿Ken告訴記者，程婆婆以前在學校做清潔工，每早六點多便外出工作，出門前都會幫家人煮好早餐。直到六七年前，子女都開始工作，家庭經濟狀況轉好，她和丈夫便雙雙退休，從此常去南昌公園玩，「她喜歡熱鬧，有一大班公園朋友。」

阿Ken說，程婆婆喜愛熱鬧，退休後常與朋友到南昌公園玩樂。（梁祖饒攝）

如今，程婆婆憂心未來不能自理，從照顧大家的「開心果」，變成常年需要被照顧的人。家人不斷鼓勵婆婆，「你不是完全失明」，「將來生活不會有好大影響」，但同時，「我們也在想，究竟是不是自己做錯了什麼？我們全家人都是好人，為什麼一個好人要遭受這樣的意外？」阿Ken坦言有時也會冒出消極想法。

程婆婆如今精神狀況時好時壞，家人希望找精神科醫生輔導，亦盼望她身體早日康復，回到家中一同生活。「男仔比較怕醜，有些話擺在心裏無講出來」，阿Ken說到哽咽，「我好愛她，她留在家中，每日回家可以見到她已經足夠」。