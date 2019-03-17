長者最多在屋企跌倒　一個地方特別高危　一文看清如何改裝防意外

長者一旦跌倒，部分人骨折。有護士指出，逾半長者都在家中跌倒，廁所是最高危之一。 伊利沙伯醫院職業治療師表示，適度改裝家居環境及設備便可提升家居安全；而長者亦應選擇合適的衣物及鞋履，防止再次跌倒。 伊院的物理治療師亦提醒，長者應盡可能做運動，即使簡單如微蹲、單腳站立的運動也可強化肌肉，減低跌倒的機會。 （骨科防跌系列三之三）

伊院一級職業治療師朱瑋珩表示，適度改裝家居環境及設備便可提升家居安全。 (鄭子峰攝)

逾半長者在家中跌倒

伊院矯形及創傷科脆性骨折統籌護士譚思敏指出，有53%曾跌倒長者，都在家中出事，當中一成人在廁所「跣親」；有25%長者就在街上失足跌倒，包括在公園晨運時、商場逛街時、街市買菜時；另有15%人在護老院摔倒；少量就在巴士在跌倒。

適度改裝可提升家居安全

由於家居屬長者跌倒最高危的地點，適度改裝家居環境及設備便可提升家居安全。伊院一級職業治療師朱瑋珩表示，長者可因應需要及家居環境而安裝合適的扶手，尤其是在坐廁及沐浴處旁邊。長者應在淋浴處放置沐浴椅，坐在穩固的沐浴椅上洗澡，以免滑倒。另外，長者可在地台水平不一之處，貼上色彩對比鮮明的膠帶以提醒自己，並應定期清理家中通道的雜物，及保持室內光線充足。

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+ 7 + 6 + 5

朱瑋珩稱，他們會評估骨折病人情況，必要時會進行家訪，針對性地就病人家居環境提出改善建議，及指導照顧者應如何照顧病人。職業治療師亦會提醒病人改善部分行為習慣，「有些長者或許太心急，忽略了周遭環境及阻礙物，安全意識較薄弱，容易跌倒。」

另外，病人在手術後需接受一連串的日常生活自理訓練，職業治療師會指導病人在上落床、穿和脫衣褲、去洗手間及洗澡等情景時的技巧，並提醒他們切勿屈曲髖關節多於90度、不可「翹腳」等，以免令人工髖關節移位。在上樓梯時，病人應先以健肢踏上而患肢隨後；落梯級時，就應先以患肢踏落而健肢隨後。

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+ 8 + 7 + 6

而長者亦應選擇合適的衣物及鞋履，防止再次跌倒。例如褲子和衣服不宜過長；不應只穿拖鞋行走；波鞋以魔術貼設計較佳，不應選擇綁繩款式；不應以雨傘代替拐杖。

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伊院高級物理治療師陳蕙蘭明言，長者應盡可能每星期抽3、4天做運動，每次半小時，以鍛鍊肌肉。 (鄭子峰攝)

長者應常做運動 簡單如微蹲、單腳站立亦有幫助

部分長者會害怕跌倒而減少活動及出外，不過事實恰好相反，伊院高級物理治療師陳蕙蘭明言，長者應盡可能每星期抽3、4天做運動，每次半小時，以鍛鍊肌肉。她提醒，骨骼出現退化的長者屬於高危的骨折病人，更不能忽視運動的重要性，進行簡單的運動，如微蹲、單腳站立等，每次維持10多秒，就可訓練四頭肌；又可用膠袋盛載米，當作沙包之用，繫於腳上做抬腿等動作。她強調訓練四頭肌十分重要，「如果四頭肌無力，很容易會跪低，就會骨折。」

陳蕙蘭並指，長者亦可急步行路、緩步跑，以鍛鍊心肺。如長者以疼痛為由而拒絕做運動，家人可以熱敷、冰療等方法為長者舒緩不適，並應更多鼓勵長者。

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而對於已出現骨折的病人，手術前後進行物理治療亦十分重要，增加關節活動能力、鍛鍊肌力、平衡力等，可預防手術後的併發症，幫助減輕痛楚。

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