國泰兩男牽手廣告再上架　反同組織斥「霸權」促撤回

國泰航空日前推出「Move Beyond」新系列廣告，其中男男牽手、於沙灘漫步版本，一度絕迹港鐵站及機場，被質疑恐同，其後經同志平權組織周旋下，有關廣告再度亮相。 立法會議員梁美芬今（26日）與性傾向家校關注組等反同組織開記招，表明反對同志運動霸權。他們又憂慮，商業機構受壓「跪低」，已造成寒蟬效應，由於有關廣告具爭議性，大型商業機構須承擔社會責任，要求企業重新檢視及將廣告下架。

反同組織開記招表明反對同運霸權，並要求國泰兩男牽手廣告下架。（陳淑霞攝）

梁美芬認為，有關廣告極具爭議性，非平鋪直敘，根據廣告的專業守則，倘廣告涉色情、暴力 、對社會道德構成損害或涉爭議意識等，皆應避免，惟其後同志團體向機構施壓，加上機構定力不足，「發起政治行動，令機構轉軚」。梁又謂，機管局及港鐵當初拒登是明智，且廣告商本應擁刊登廣告與否的自由，「我哋去報紙登廣告，（對方)都無話一定要登。」

梁美芬：支持傳統家庭價值

她又憂慮，本港性傾向歧視條例及同性婚姻尚未立法，已一而再、再而三出現「逆向歧視」，令社會撕裂。她舉例指，倘同性戀者日後求職時因能力稍遜不獲聘用，僱主隨時會因對方的性傾向而被亂扣帽子，「如果佢之後「出櫃」，僱主係咪會被人告歧視呢？」

梁美芬補充指，支持傳統家庭價值人士是沉默一群，惟其後發現不得不發聲。



自由黨深水埗區議員李梓敬則認為，機構脅於同運壓力改變初衷，憂慮長遠會造成同志霸權，他又指自己是兩個小童的家長，有關廣告將令家長難向子女交代。

性傾向家校關注組召集人黃偉明則表示，同性戀生活方式有爭議，企業不應忘卻其道德責任，呼籲機構重新檢視相關廣告及下架。

台灣近日宣布同性婚姻合法化，黃則批評，同性婚姻是社會退步，「如果話係人權，係呃你」，更稱同性婚姻反而會侵害人權，包括良心自由及教育自由，因為社會日後必須一面倒承認同性戀。