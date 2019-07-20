【逃犯條例】霍啟剛叫年輕人學劍后江旻憓：港人只有對手而無敵人

建制派今日（20日）於金鐘添馬公園發起的「守護香港」集會，其中一環節是由青年代表上台發言，其中霍英東家族第三代長孫、全國政協霍啟剛指，首任律政司司長梁愛詩是他非常尊敬的人，但作為對香港貢獻良多的老人家都要被包圍指罵。 霍又引述「少女劍后」江旻憓於劍擊世界賽奪得銅牌後的一番言論，指這種才是年輕人應做，又斥年輕人不應起底、報仇，如運動員精神，只有對手沒有敵人。 另外，曾組成內閣「蒼傲」參選港大學生會的鄭鎮熙則指，有小部分人使用暴力，卻獲擁戴。有年輕人在台上稱，有好多大陸朋友跟他說︰「坐監係香港年輕人嘅唯一出路。」

霍英東家族第三代長孫、全國政協霍啟剛（左三）出席「守護香港」集會。（方家遠攝）

霍震寰、霍啟剛叔侄同出席 輪流上台發言

來自霍氏家族的出席者，除了中華總商會永遠榮譽會長霍震寰外，其侄子霍啟剛今日亦有上台，以青年身份發言。霍啟剛表示，「少女劍后」江旻憓於劍擊世界賽奪得銅牌後，在訪問中指香港最近發生了好多不開心的事，因此想打得好點，帶來能振奮港人的消息，他指這才是年輕人所為，「我們做運動嘅，你也許係我嘅對手，但唔係我嘅敵人。」他重申應該是講法治、秩序、文明，批評並不是互罵、起底、報仇。

內地網民撐︰郭晶晶沒嫁錯

霍啟剛在內地社交媒體平台微博擁百萬粉絲，隨即有帳號發布了他出席集會的消息，獲內地網民撐「講得很好」、「郭晶晶沒嫁錯」、「未來特首」等，亦有網民質疑「那些地產大亨是不是認為自己開發的房地產與遊行沒關係，房價不受影響」。

參選港大學生會落敗鄭鎮熙︰有人使用暴力卻被擁戴

與霍啟剛同台發言的港大應屆畢業生鄭鎮熙，他曾組成內閣「蒼傲」參選港大學生會會長，曾否認過自己政治立場親建制。他今日發言時指，有小部分人使用暴力被擁戴，法律機制又不可有效懲罰他們。他自稱明白年輕人和社會都面對很多問題，但透過暴力和違法手段不能有效解決問題。

另外有故宮博物院青年實習計劃的參加者稱，有很多大陸朋友跟他說︰「坐監係香港年輕人嘅唯一出路。」他認為笑話背後是香港的悲痛，指香港未來應是由他們年輕一代來掌握。