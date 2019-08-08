【逃犯條例】警民衝突引致損失　保險無得賠？　要睇政府定性

兩個月來反對《逃犯條例》的大規模示威，出現的警方與市民衝突、白衣人襲擊市民，警員以催淚彈驅散人群，有可能「誤中副車」擊毀民居或車輛，或是被示威者擲雜物砸爛，各項保險會否承保呢？ 《香港01》記者翻看多間保險公司的家居保險、汽車保險及中小企業務保險條文，均列明一旦出現「民亂（riot）」或革命，損失或不獲賠償。有保險公司沒有列明不受保範圍，記者以客戶身份致電查詢時，職員才說承保範圍「主要包水災、火災、爆炸、颱風」，亦有保險公司職員稱一向不承保一樓單位。對於會否真正承保，現實情況與條文所寫的有所分別，難以一概而言及百分百保障，市民要留意。

因逃犯條例引地的警民衝突持續近兩個月，近日已演變成各區衝突，部份波及民居範圍。（資料圖片/余俊亮攝）

近日港九新界各區均有警民衝突，部份事出突然，路面車輛、商戶，以及民居可能間接受破壞。

四保險公司不保「暴動」損失

本港承保家居保險的的7間保險及計劃中，英國保誠、AXA安盛、滙豐的計劃中，列明「政府風險（government risk）」及「民亂（civil commotion）」構成的損失不承保；而富衛、蘇黎世、AIA友邦及AIG，則以事件定性為「暴動（riot）」或為「內戰（civil war）」等，不受保障。

記者以顧客身份致電富衛保險查詢，職員指，家居保險主要保障因火災、水災、颱風、打劫、爆炸等時，所自購的電器家品，如電視機、雪櫃等賠償，住所的建築物結構，即門戶、窗口等則不受保；此外，對於「民亂」所致的索償，要在「出事後」，在公正行及保險公司作最後決定。

AIA友邦職員則說，保險計劃只包括因家電等自費家品受損方會賠償，若政府未對民亂定性為「暴動（riot）」，可視作損失而受保；但政府一旦宣布定性為暴動，則不能獲賠償損失。

多數家居保險對大廈1樓住戶不承保。

家居保險有關條文

近日的警民衝突，已頻頻在民居發生。（資料圖片/曾梓洋攝）

陳健波：政府未定性暴亂 應可受保

立法會保險界議員陳健波則說，由於現時政府未有定性為「暴亂（riot）」，大部份保單仍然受保，但必需以條文所寫的為準確，香港大部份賠償定性，以英文字眼作準。他又提到，有公司有自行一套的賠償標準，「好似6．12政府未有區份為暴亂，理應可以賠償到，但保險公司可能以危險性去定性，都會有機會唔保，好難一概而論。」

他又說，相信現時示威者針對性行動，對一般商戶及住戶影響不太；但路上行車可能「誤中副車」，惟本港的汽車保險鮮有列明有關條文，難以定斷，一旦保險公司不願賠償，用戶也未必不獲賠償。

商戶保險有關條文

立法會議會陳健波則說，警民衝突中，相信對汽車的影響較大。（資料圖片）

保費暫未變 不排除因賠償增多而上升

陳健波說：「路面情況真係難講啲，要case by case（個別事例）去睇，但而家唔係叫暴動，加上唔係區區都會有發生，要同保險公司傾，如果真係唔賠，都可以去保險索償委員會上訴，用戶記錄良好通常都會賠到。」

此外，陳提到保險條文亦不時隨時局而變，「以前未發生911事件，唔會出現恐怖襲擊條文，嗰時間間都唔保，而家又無事啦！」此外，現時的保險費用未因此有所變動，長遠來說，若價格有所上升，才算確實受到影響，「咁的確香港少有出現現時情況，但我諗保費呢段時間唔會波動嘅，但如果太多人要賠償就難講啦！」