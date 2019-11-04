【沙中線】中科眾籌僅得3萬　缺資金提司法覆核：倘不足只能放棄

去年港鐵沙中線紅磡站被揭剪鋼筋醜聞，政府遂成立獨立調查委員會徹查事件，但調查未完成，委員會今年三月中發布的中期報告裁決紅磡站結構工程達安全水平。 負責紅磡站落石屎工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻早前質疑委員會的裁決涉超越職權範圍，並宣布透過眾籌形式展開四部曲行動，包括在本月內入稟申請司法覆核委員會涉嫌「僭越職權」一事、在委員會最遲明年三月底提交「最終報告」前，搶先公布「民間調查報告」作對比等。但是，由於眾籌網站日前曾受惡意攻擊，目前僅接收約3萬元，潘嘆言若資金不足只能放棄。

「中科監察」將以四部曲跟進沙中線紅磡站被揭剪鋼筋事件。（勞敏儀攝）

潘焯鴻早前估計四步曲眾籌金額共500萬元，盼長期監察沙中線工程問題，讓大眾能深入了解箇中事件及來龍去脈，與志同道合人士成立獨立於商業運作的非政府組織「中科監察」。

潘焯鴻今日（4日）表示，因委員會在上月11日已作出事件指示及其相關命令，但沒有確實履行政府三份憲報公告所頒布的職權範圍，包括「查明工程是否按合約進行；若否，箇中原因及是否已採取矯正措施。」他直言「唔應該咁畀件事過」，但指中科已暫停香港所有業務，生意受創加上在爭取真相過程中耗資數百萬元，已無力支撐，希望透過眾籌延續。

潘焯鴻表示，目前眾籌僅接獲約三萬元，嘆言若最終捐助不足只能放棄。（勞敏儀攝）

「中科監察」的眾籌工作在上周五（1日）晚上展開，但翌日（2日）凌晨起有人盜用其眾籌連結，接駁到虛假眾籌網頁，並對其網頁不斷滋擾。潘焯鴻指目前主要依靠銀行戶口直接捐助，但僅收到約三萬元，距離提呈司法覆核所需的約50萬元仍有相當大的距離，嘆言若最終捐助不足只能放棄，亦反映市民未太關心事件。

潘焯鴻亦透露，年初接下公營機構工程，形容「起碼足夠養住中科先」，但指對方其後拖欠三個月工程款項，並引致工人及承辦商爭議，形成「三角債」；另亦有私營機構拖欠中科數千萬元工程款項。