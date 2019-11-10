【逃犯條例】大專學界團發言人：相信暴力非迫使政府回應訴求方法

反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮不絕，今日（10日）踏入第六個月，示威暴力及警方需使用的武力相應升級。香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人、城市大學學生會署理外務副會長邵嵐早前接受「德國之聲」節目《Conflict Zone》訪問時指，相信當和平示威及遊行無效時，示威者才試圖使用暴力表達不滿。 邵嵐在訪問中說，同意示威者應嘗試使用和平手法表達訴求，相信暴力並非迫使政府回應訴求的解決方法，但不認為示威者的行為已失控。她又指，他們一直組織和平遊行及集會，社會不同人士亦正努力，以試圖改變現時的策略。

邵嵐（右）接受「德國之聲」節目《Conflict Zone》訪問時說，不認同示威者暴力已失控。（DW NEWS YOUTUBE短片截圖）

「德國之聲」《Conflict Zone》主持人Tim Sebastian與香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐對答

Tim Sebastian：你為何不站出來，說暴力應該停止了？ 邵嵐：我相信抗議者的共識之一，是抗爭群體不要分裂，也不譴責任何抗議者，即便他們使用的暴力程度似乎在升級，可能會對其他人造成一些傷害。

Tim Sebastian：所以你幾乎保持了中共的那種一致，這對你們很重要，是嗎？ 邵嵐：我認為那是不一樣的。

Tim Sebastian：（中共那種）沒有人能提出不同意見，沒有人可以說話，沒有人可以表示不贊同。 邵嵐：我們會提出異議，會討論我們的行動，甚至在那此破壞行動之後，也會在線上論壇討論，反思我們的行動。

↓↓11月10日示威者破壞情況↓↓

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指襲警署、刺殺警員為表達憤怒及對警察不滿

邵嵐在訪問中稱，不認為示威者意圖使用暴力攻擊他人，而是當他們看到警察曾無理毆打示威者，相信他們只想反擊及保護自己。

在節目中，主持人Tim Sebastian質問示威者將汽油彈扔向警署、以刀刺向警員的緣由。邵嵐認為，示威者已意識到和平示威及遊行，已不能有效地令政府回應訴求，故他們只能利用武力表達憤怒及對警察的不滿。

被問何不呼籲停止暴力時 強調「不割席」​

民陣前召集人楊政賢早前接受訪問時指，若不希望暴力事件升級至不能挽回的地步，每個持分者應立即採取行動，邵嵐對有關說法表示同意。當主持人問她為何不選擇站出來呼籲停止暴力時，她未有直接回應，而是稱相信示威者的其中一個共識是「不割席」及「不譴責」（no splitting and no condemning）。

主持人反問，這種形式是否有如中國共產黨般，不准有人提出異見，「所以你幾乎保持了中共的那種一致，這對你們很重要，是嗎？沒有人能提出不同意見，沒有人可以說話，沒有人可以表示不贊同 (so you maintain almost Chinese Communist Party unity. That's vital for you. Is it? Nobody can argue. Nobody can talk . Nobody can dispute)。 」

邵嵐認為有關情況不同，「我們會提出異議，會討論我們的行動，甚至在那此破壞行動之後，也會在網上論壇討論，反思我們的行動。(we do argue and we do discuss about our actions. And even after those vandalization, we've got some discussions online on the online forum)。」

主持人查問邵嵐為何不站出來呼籲停止暴力。（DW NEWS YOUTUBE短片截圖）

有示威者自認失控 邵嵐指是個別例子

邵嵐指出，不認為示威者已失控。主持人又引述一名示威者於英國《金融時報》（Financial Times）的受訪內容，稱他們已感覺無法克制自己，對警察的憎恨不斷加強。邵嵐認為，這只是個別例子，大部份示威者的行動背後仍然有原因，例如破壞地鐵站、中資餐廳及商店等。

主持人又引述早前英國政府發表的《香港半年報告書》，稱不能接受本港少數核心示威者的暴力行為，認為國際支持正在搖擺。邵嵐認同當國際間的自由國家主張以和平手法表達訴求時，有關的暴力場面或會令國際擔憂，但她說，最重要是政府負起責任及回應示威者訴求。

邵嵐相信大部份香港人願意冒險，以換取更好的未來。（DW NEWS YOUTUBE短片截圖）

一直組織不同和平示威

被問及有誰能叫停暴力，邵嵐坦言，若年輕及上一代願意站成一線呼籲和平，包括學生領袖及民主派等，相信或是停止暴力的方法之一，否則或無人能阻止。

主持人說，若無人能阻止暴力，擔心情況或會越趨危險。邵嵐說，他們一直組織和平遊行及集會，社會不同人士亦正努力，以試圖改變現時的策略，例如罷工等，「我們正嘗試探索其他和平手段，使暴力不用出現。（we would like to try to explore other peaceful means so we do not need to use violence.）」

她相信大部份香港人支持這場運動，若運動最終宣告失敗，或中央以武力鎮壓，他們已清楚其後果，相信大部份香港人願意冒險，以換取更好的未來。