【逃犯條例】大專學界團發言人：相信暴力非迫使政府回應訴求方法

反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮不絕,今日(10日)踏入第六個月,示威暴力及警方需使用的武力相應升級。香港大專學界國際事務代表團(HKIAD)發言人、城市大學學生會署理外務副會長邵嵐早前接受「德國之聲」節目《Conflict Zone》訪問時指,相信當和平示威及遊行無效時,示威者才試圖使用暴力表達不滿。 邵嵐在訪問中說,同意示威者應嘗試使用和平手法表達訴求,相信暴力並非迫使政府回應訴求的解決方法,但不認為示威者的行為已失控。她又指,他們一直組織和平遊行及集會,社會不同人士亦正努力,以試圖改變現時的策略。

邵嵐(右)接受「德國之聲」節目《Conflict Zone》訪問時說,不認同示威者暴力已失控。(DW NEWS YOUTUBE短片截圖)

「德國之聲」《Conflict Zone》主持人Tim Sebastian與香港大專學界國際事務代表團(HKIAD)發言人邵嵐對答

Tim Sebastian:你為何不站出來,說暴力應該停止了? 邵嵐:我相信抗議者的共識之一,是抗爭群體不要分裂,也不譴責任何抗議者,即便他們使用的暴力程度似乎在升級,可能會對其他人造成一些傷害。

Tim Sebastian:所以你幾乎保持了中共的那種一致,這對你們很重要,是嗎? 邵嵐:我認為那是不一樣的。

Tim Sebastian:(中共那種)沒有人能提出不同意見,沒有人可以說話,沒有人可以表示不贊同。 邵嵐:我們會提出異議,會討論我們的行動,甚至在那此破壞行動之後,也會在線上論壇討論,反思我們的行動。

指襲警署、刺殺警員為表達憤怒及對警察不滿

邵嵐在訪問中稱,不認為示威者意圖使用暴力攻擊他人,而是當他們看到警察曾無理毆打示威者,相信他們只想反擊及保護自己。

在節目中,主持人Tim Sebastian質問示威者將汽油彈扔向警署、以刀刺向警員的緣由。邵嵐認為,示威者已意識到和平示威及遊行,已不能有效地令政府回應訴求,故他們只能利用武力表達憤怒及對警察的不滿。

被問何不呼籲停止暴力時 強調「不割席」​

民陣前召集人楊政賢早前接受訪問時指,若不希望暴力事件升級至不能挽回的地步,每個持分者應立即採取行動,邵嵐對有關說法表示同意。當主持人問她為何不選擇站出來呼籲停止暴力時,她未有直接回應,而是稱相信示威者的其中一個共識是「不割席」及「不譴責」(no splitting and no condemning)。

主持人反問,這種形式是否有如中國共產黨般,不准有人提出異見,「所以你幾乎保持了中共的那種一致,這對你們很重要,是嗎?沒有人能提出不同意見,沒有人可以說話,沒有人可以表示不贊同 (so you maintain almost Chinese Communist Party unity. That's vital for you. Is it? Nobody can argue. Nobody can talk . Nobody can dispute)。 」

邵嵐認為有關情況不同,「我們會提出異議,會討論我們的行動,甚至在那此破壞行動之後,也會在網上論壇討論,反思我們的行動。(we do argue and we do discuss about our actions. And even after those vandalization, we've got some discussions online on the online forum)。」

主持人查問邵嵐為何不站出來呼籲停止暴力。(DW NEWS YOUTUBE短片截圖)

有示威者自認失控 邵嵐指是個別例子

邵嵐指出,不認為示威者已失控。主持人又引述一名示威者於英國《金融時報》(Financial Times)的受訪內容,稱他們已感覺無法克制自己,對警察的憎恨不斷加強。邵嵐認為,這只是個別例子,大部份示威者的行動背後仍然有原因,例如破壞地鐵站、中資餐廳及商店等。

主持人又引述早前英國政府發表的《香港半年報告書》,稱不能接受本港少數核心示威者的暴力行為,認為國際支持正在搖擺。邵嵐認同當國際間的自由國家主張以和平手法表達訴求時,有關的暴力場面或會令國際擔憂,但她說,最重要是政府負起責任及回應示威者訴求。

邵嵐相信大部份香港人願意冒險,以換取更好的未來。(DW NEWS YOUTUBE短片截圖)

一直組織不同和平示威

被問及有誰能叫停暴力,邵嵐坦言,若年輕及上一代願意站成一線呼籲和平,包括學生領袖及民主派等,相信或是停止暴力的方法之一,否則或無人能阻止。

主持人說,若無人能阻止暴力,擔心情況或會越趨危險。邵嵐說,他們一直組織和平遊行及集會,社會不同人士亦正努力,以試圖改變現時的策略,例如罷工等,「我們正嘗試探索其他和平手段,使暴力不用出現。(we would like to try to explore other peaceful means so we do not need to use violence.)」

她相信大部份香港人支持這場運動,若運動最終宣告失敗,或中央以武力鎮壓,他們已清楚其後果,相信大部份香港人願意冒險,以換取更好的未來。