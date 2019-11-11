【11.11．港九直播】防暴警中環連環放催淚彈　西灣河入教堂拉人

網上有多日發起今日（11日）「三罷」，多處地方有人堵路、阻礙港鐵運作，令全港交通大混亂。中午有網民發起在中環、旺角、沙田快閃堵路。 《香港01》直播九龍、香港島各區情況。

【13:00】在旺角，防暴警察登車離開前曾用槍指向在場人士，離開後示威者再次用雜物堵塞彌敦道及亞皆老街的十字路口。

【13:00】沙田有示威者堵塞捐血站外、沙田正街的馬路。

【13:00】有教會執事出來，要求警員解釋為何拘捕幾名年輕人。

【12:55】在理工大學，警方再出示黑旗，並再施放催淚煙。其後有另一隊防暴警察，到紅磡天橋增援。

【12:55】在西灣河，防暴警察進入聖十字架教堂拘捕幾名年輕人。有自稱教友表達不滿，指他們來祈禱不應拘捕，又稱教會是私人地方，質問警員為何可進入。

【12:54】在沙田，示威者在沙田正街帝都酒店對出設路障。

【12:53】在旺角，防暴警察到場清理路障。

【12:48】防暴警於中環畢打街德輔道中一帶，向聚集群眾舉起黑旗後，施放多枚催淚彈。現場所見，不少人都無戴口罩，爭相走避入置地廣場一帶的室內地方，義務急救員為在場人士急救洗眼。

【12:45】在旺角，有救護員下車了解彌敦道路障情況，對示威者指「車上有病人」，其後示威者清理部分路障，讓救護車通過後再次堵路。

【12:40】在中環，防暴警突衝前上行人路，作出拘捕行動，期間向不同方向施放胡椒噴霧，多名市民及記者中招。現場群眾情緒高昂，不高叫「放人」。

【12:40】在紅磡，防暴警再向理大校園範圍舉槍，示威者在防線後蹲下。

【12:36】防暴警在中環舉起黑旗，警告或會施放催淚彈。現場聚集群眾一直向警方高舉口號，亦未有散去跡象。防暴警在場至少拘捕一人。

【12:32】在沙田新城市廣場外，大批示威者聚集。

【12:30】在理工大學，防暴警在紅磡天橋警示黑旗。

【12:30】在旺角，有大批示威者發起「執錢」行動，吸引不少市民圍觀，有人把發泡膠箱推出亞皆老街，並高叫口號，呼籲市民覺醒。

【12:25】在旺角，示威者在彌敦道、惠豐中心對出「執散銀」，路面交通再度受阻。

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【12:28】在中環環球大廈對開，大批市民戴上口罩，準備參與快閃遊行，他們向在場戒備防暴警高叫口號。防暴警高舉藍旗，指現場人士正參與非法集結，要求盡快散去否則會使用武力驅散。警員同時清理德輔道中路障。

【12:18】距離中環快閃行動還有十多分鐘，在遮打花園戒備的防暴警察已截查多名路過或坐下來的市民。

【12:14】在理工大學，黑衣示威者繼續與警對峙，現場突施放數枚催淚彈，紅磡隧道口一架九巴車窗疑被防暴槍彈擊中。

【12:12】西灣河現場防暴警繼續與現場聚集人士及示威者對峙，警方一度高舉黑旗警告會施放催淚彈。

【11:56】防暴警察到場，示威者四散，防暴警察清除路障，後被群眾指罵。

【11:55】有黑衣人破壞招商永隆銀行提款機，螢光幕損壞。

【11:45】有網民發起在中環一起吃飯的行動，現時已有六、七十名防暴警察在遮打花園戒備，並登記在場市民的身份證資料，最後呼籲市民因為將有集會，盡早離開。