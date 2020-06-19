居屋2020｜白表比例首次調高至六成　單身人士入息上限3.3萬

據了解，今年推售的新一期居屋，將涉逾7,000伙，成為復建居屋後最多單位的一次，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，並擬以市價六三折發售。 消息指，房委會建議今期綠白表比例將由過去的五比五，調節為四比六，即白表佔多。至於白表家庭申請者的入息限額，則為66,000元，較上期居屋放寬8,000元。

今期新居屋即將發售，涉約7,000伙，申請者必須符合入息限額。（盧翊銘攝）

白表單位總數為4,228個

過去新居屋綠白表維持各半，不過，今期居屋卻有新調整。消息指，房屋署建議將今期居屋的綠白表比例由50：50，改為40：60，即提供予白表的新建居屋單位總數為4,228個，而未用盡的綠表配額，將會撥歸予白表申請者。

房委會於2014年起復售居屋，翻查資料，除了當年的綠表與白表申請者的配額是60：40外，之後都改為5：5，故今次是首次調整至4：6。

▼今期新居屋▼

+ 20 + 19 + 18

二人家庭收入上限提高8000元

若白表人士有意申請居屋，必須符合入息及資產限額要求。據了解，若扣除強積金，今年二人或以上家庭入息上限是66,000元，較去年的5.8萬元放寬8,000元；而資產上限則為170萬元。

至於單身人士，上限則為家庭的入息及資產上限減半，分別是33,000元及85,000元。

今年推售4,700伙綠置居

至於新一期綠置居，據了解，房委會今年擬推售4,700個綠置居單位，若計及今期居屋單位的配額，可提供予綠表的新建單位共7,519個。