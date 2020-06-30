DSE資訊及通訊科技科大改　程式編寫課時增倍　選修部份三擇二

教育局今日（30日）宣布，中四至中六新高中選修科資訊及通訊科技（ICT）課程修訂建議已獲通過，將由2022/23學年起在中四級實施，並在2025年及以後的香港中學文憑試（DSE）生效。 課程修訂主要強化必修部份的編程（Coding）內容，相關課時由過往的24小時增加到48小時，學生亦需要編寫電腦程式；此舉意味過往在選修部份才會出現的編程內容，將會轉移至必修部份。同時，選修部份將由現時的「四擇其一」，改為「三擇其二」，當中僅餘「數據庫」單元繼續保留，其餘兩個單元改為「網絡應用程式開發」及「算法與程式編寫」。

教育局宣布，中四至中六新高中選修科資訊及通訊科技（ICT）課程修訂將由2022/23學年起在中四級實施，並在2025年及以後的香港中學文憑試生效。（資料圖片）

資訊及通訊科技科目委員會於2017年5月起檢討課程，教育局今日（30日）向全港中學校長發通告，表示當局經過詳細考慮，課程修訂建議已經獲課程發展議會科技教育委員會及課程發展議會通過。新課程將由2022/23學年起在中四級實施，並在2025年及以後的文憑試生效。

是次課程修訂主要為下列三項內容：

⚫ 課程必修部份中編程的課時由24小時增加到48小時，學生不再只描述解決問題的算法，而需要編寫電腦程式。 ⚫ 減少初中階段已經涵蓋的資訊及通訊科技課題(例如辦公自動化軟件的文字處理)的課時。 ⚫ 現有選修部份四個選項的內容會被剪裁及合併為三個選項，學生需要從三個更新的選項修讀兩個。

新高中資訊及通訊科技科課程修訂後，將減少初中階段已經涵蓋的資訊及通訊科技課題。（資料圖片／黃舒慧攝）

根據最新課程文件，修訂課程框架同樣分為必修部份、選修部份及校本評核，課時分別為144小時、76小時及30小時。

必修部份共設五大部份，其中4項課題沒有變動，但箇中課時變化甚大，「資訊處理」較現時課時減少17小時，「電腦系統基礎」減少5小時，「資訊及通訊科技對社會的影響」減少14小時。刪減上述三項課題的課時後，其餘兩個課題獲加課時，當中「互聯網及其應用」增加7小時至合共31小時；而現時的「基本程式編寫概念」部份，將會改為「計算思維與程式編寫」，課時由24小時增加到48小時。

是次修訂對選修部份的改動最大，現時「數據庫」、「數據通訊及建網」、「多媒體製作及網站建構」及「軟件開發」的四大課題，學生需選修其中一項；最新修訂下只有「數據庫」課題留低，其餘兩項課題為「網絡應用程式開發」及「算法與程式編寫」，學生需由三項課題中，選修其中兩項。

新高中資訊及通訊科技課程（ICT）修訂概況：