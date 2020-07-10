新冠肺炎｜消息：水泉澳多人確診 　區議員：凌晨10架救護車入邨

本港昨日（9日）新增42宗確診個案，當中34宗屬本地個案，是疫症爆發以來，單日錄得最多新增本地個案。現時本港累計1366宗個案(包括一宗疑似個案)。 慈雲山港泰護老中心群組再多23人確診，至今共有32人確診，包括4名院舍員工。新確診個案有3人是的士司機，累計有6名的士司機確診。另外有多間學校的學生家長確診，部份學校須停課。 據了解，昨晚（9日）再新增21宗確診個案。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。(丘文俊FB圖片)

【11:00】一名隸屬新界南總區重案組的警務人員曾光顧坪石邨彬記粥麵店，該人員沒有出現病徵，但已遞交檢測樣本予衞生防護中心，正等候檢測結果。

【10:32】綜合多個消息指，早前66歲確診女子居住的水泉澳邨明泉樓，再錄得初步確診個案。有消息人士透露，明泉樓有多宗初步確診，分別送往不同醫院。

而當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。據他所知，初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

【10:00】粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學有教師的親屬確診新冠肺炎，校方宣布即時停課，家長可到校接子女回家。

【08:00】截至周五（10日）上午8時，全國確診病例85,443宗，累計死亡人數4,648人，疑似病例5宗，治癒病例80,249宗，累計境外輸入1,958宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。