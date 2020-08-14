新冠肺炎・最新｜新增48宗確診　累計67人亡　暫未歸還駿洋邨

第三波疫情未緩和，截至今日凌晨，單日新增48宗確診個案，其中2宗輸入個案，46宗本地，另外有30多宗初步陽性個案。 用作檢疫中心的駿洋邨，原計劃7月底歸還，之後延至8月中，張竹君今日透露，暫時未能歸還駿洋邨。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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新冠肺炎｜單日增48宗確診 外傭宿舍、葵涌碼頭群組各增感染個案

新冠肺炎｜張竹君︰源頭不明個案積積埋埋仲有好多 未能放寬限制

新冠肺炎｜張竹君：駿洋邨暫不歸還 原預計7月底停用一再延期

新冠肺炎｜九龍醫院骨科護士初步確診 醫管局昨錯列12歲男童危殆

【17:56】東區尤德夫人那打素醫院公布，一名69歲男病人（個案編號﹕3782）於今日離世。病人有長期病患，於7月30日因氣促入住東區醫院，8月5日情況轉差，轉送深切治療部，但持續惡化，至今日下午4時58分離世。連同上述個案，至今共有67名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【16:51】確診個案高企，張竹君表示，駿洋邨未必會歸還，詳情要向局方查詢。

【16:30】截至今日凌晨，單日新增48宗確診個案，其中2宗輸入個案，46宗本地，另外有30多宗初步陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，46宗本地確診中，37宗與之前個案的相關。葵涌貨櫃碼頭群做，新增3宗；旺角雅蘭「慶回歸」群組增加1宗；荃灣印傭宿舍增加一宗（#4347）；長興大廈印傭宿舍增加1宗（#4340）。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理王）庾慧玲指，九龍醫院一名骨科護士初步確診，其家人早前已確診。

【13:17】房屋署一名轄下停車場的外判女保安員確診2019冠狀病毒病。她現正在醫院接受治療。該名保安員駐守葵涌茘景邨停車場，負責早班的巡邏和更亭工作，她最近一次上班日期為8月10日。她近期並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。該名保安員的工作地點已遵照衞生防護中心指引進行全面清潔及消毒。

【11:43】消息指，本港今日增40多宗確診個案

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新冠肺炎｜議員倡推14天健康碼 許樹昌：不應以此試圖挽救經濟

【11:00】經民聯議員建議政府設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士，可於14天內出入食肆、商場或公共地方等。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時不適合推行健康碼，不應以此模式試圖挽救經濟。他表示，即使疫情穩定，政府亦會小心控制人數，可能會先放寬至晚巿2人，再逐步放寬，但估計不會像之前每枱無上限。

新冠肺炎｜何栢良冀政府公布更多進口食品化驗結果 增防疫透明度

【10:30】深圳檢驗出一款來自巴西的急凍雞翼表面樣本，對新冠病毒檢測呈陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，巴西、歐洲及英國肉食工場爆疫，故食物表面受到污染，但香港及內地等均有收集情報及抽樣檢驗食品，市民毋須太擔心。他期望政府可提供透明度，進一步公布更多高危地方的食品樣本及結果，令市民更有信心，「唔係只公布陽性。」

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