通識書送審｜教科書作者匿名披露審閱細節：教局務求用字政治正確

高中通識教科書經過教育局審閱後，各出版社近日上載新修訂版本，惟有涉及法治與人權、本土意識、六四事件等國情的內容，新版有作出刪改，惹來官方「政治審查」之嫌。 《香港01》接觸到其中一間出版社通識書作者，他不願具名透露指，今次官方的「審查」極之小心，以會面諮詢方式，向出版社提供意見，例如「暗示」官方對「三權分立」的定調，由出版社自行決定修訂。他形容今次局方的修訂建議，是「以官方事實，取代社會實況」，隱惡揚善，務求用字政治正確，出版社在面對新中報章輿論及銷售壓力下，無奈「打擦邊球」修訂，因此對通識教科書前景不感樂觀，慨嘆「未來都唔知仲有冇通識書存在」。

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有多間出版社則走涉及「三權分立」的相關內容。（資料圖片／羅國輝攝）

教育局設「專業諮詢服務」 英資培生教育中途退出

自新高中學制推行以來，通識書均毋須送審，出版社聘用大學學者、資深中學教師編撰，由學校自行選書。行內老師以往甚少依賴課本，多自制編寫教學材料，以體現通識內容靈活多元。

不過，反修例風波後，教育局於去年9月底設立高中通識書「專業諮詢服務」，為「自願參與」的出版社提供意見及建議。

全港7間出版社於去年10月中前向局方提交10套通識書，經官方閱覽內容後再修訂，並交由局方覆檢，原定於4月完成整個諮詢程序，最終卻延至7月才完成。完成閱覽的教科書於7月獲「推薦」於局方適用書目表網頁，有一間出版社基於於商業考慮中途退出，為英資培生教育出版（亞洲）有限公司。

不過，各出版社本周初上載通識書新修訂版本後，被揭刪改涉及法治與人權、本土意識、六四事件等國情資科，惹來官方「政治審查」之嫌。

有出版社在新版通識書刪走六四事件補充資料。（資料圖片／羅國輝攝）

向出版社口頭提供意見 提三權分立官方定論

有負責「今日香港」單元的通識書作者不願具名向《香港01》透露，今次教育局以「專業諮詢服務」審閱通識教科書，他形容過程極之小心，局方採取會面諮詢形式，口頭向出版社提供意見，不會提供「白紙黑紙」的修訂意見。

據其所知，教育局與出版社的會面上，不會言明教科書需要刪改的地方，但會向出版社暗示「係咁嘅政治環境下，要點樣平衡內容」，由出版社自行決定修訂。

多間出版社隨後刪改「三權分立」、新聞自由收窄的內容。他舉例，局方代表在會面上指出，官方視「三權分立」不存在的定論；又會強調《基本法》保障新聞自由等，形容「出版社會摸到點做」。他認為教育局的修訂建議，不僅要求跟隨建制觀點，亦是「以官方事實，取代社會實況」，形容新版課本內容事實未必會錯，但就淡化社會問題、隱惡揚善。

過去通識書不設官方審查，由學校自行選用。（資料圖片）

出版社研「打擦邊球」 避用強烈字眼

該作者表示，過去一年，親中媒體不時評擊各出版社通識書，令出版社構成壓力，擔心學校因而忌諱選用，影響市場銷售；相反，通識書送審可獲「官方認證」，同時避免遭受教育局敵視，以免其他科目教科書被剔出「適用書目表」。

在整個通識書檢閱過程中，作者不會被邀請列席會議。該作者指，有獲出版社通知今次修訂的建議，共同商討如何「打擦邊球」編寫，改選不太強烈的字眼，務求盡力呈現社會現況。他坦言，對通識書前景不感樂觀，慨嘆「未來都唔知仲有冇通識書存在」，直言若果今後審查再收窄、甚至需扭曲事實，將不再參與撰寫教材。