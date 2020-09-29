社署將在全港購置158處所　以提供福利設施　籲持合適物業者放售

社會福利署宣布，在政府產業署協助下，今日（29日）展開購置私人處所以提供福利設施計劃。社署將分批在全港18區，設置158個福利設施，呼籲持有合適且可供出售的非住宅物業，可向產業署提交放售建議。

2019至20年度的《財政預算案》宣布撥款200億元供政府在大約三年內購置私人處所，以提供福利設施。立法會財務委員會於6月時向社會福利署通過該200億元撥款。社署今日宣布展開相關計劃。

為解決土地不足而無法興建社福設施的問題，政府決定撥款200億元購買私人物業騰出空間。（資料圖片）

18區設158福利設施 業主須以電郵或傳真方式提交出售建議

社署將分批購置處所，以在全港18區設置約158個福利設施，包括家庭及兒童照顧服務設施39處、安老服務設施70處、康復服務設施42處，青少年服務設施7處。社署指，擬購置的處所包括商業樓宇／寫字樓（核心商業區的甲級寫字樓大廈除外）或活化工廈樓宇。

產業署將協助社署物色合適處所。產業署網站提供有關第一批擬購置處所以設置福利設施的資料，以及提交放售建議的詳情。業主若持有合適的非住宅處所想要出售，需要在截止日期前以電子郵件或傳真方式提交放售建議，包括出售的處所詳請，例如有關處所的地址（與土地註冊處登記地址相同）、建築樓面面積及/或內部樓面面積、平面圖（如有）、現時放售價、以及聯絡詳情。

政府產業署提供有關第一批擬購置處所以設置福利設施的資料，以及提交放售建議的詳情。（政府產業署截圖）

發言人表示，持有可能合適處所而有意放售的業主，需留意就個別地區提交放售建議的截止日期，政府可能不會考慮在指定截止日期後提交的放售建議。