口罩肺炎｜疫下展所長　巴裔婦發揮逾20年縫紉經驗製口罩幫補收入

受新冠肺炎疫苗打擊下，百業蕭條影響不少基層的生計。「婦女展才」計劃推出的「可重用口罩＋口罩套」不單作慈善義賣，以及送贈有需要人士，更協助婦女就業，渡過疫情難關。有參加計劃的機構表示，疫情下大批婦女失業，生活頓時陷入困境，但在計劃下婦女每完成一個口罩便可以有25元，「幫補到生計之餘，佢哋仲結識到志同道合嘅朋友」，由抑鬱、擔憂變得開朗起來。

離島婦女聯會活動主任黃鳳群（後）盼製口罩計劃，可以鼓勵Jabeen（前）等婦女相信自己。（梁鵬威攝）

製造一個口罩可得25元

巴基斯坦裔的Jabeen是一名全職家庭主婦，但丈夫因疫情影響下開工不足，「經濟壓力很大，我哋要交租。」她經過香港基督教服務處參加太古地產策動及贊助的「婦女展才」計劃，並一展她20多年的縫紉經驗，製作可重用口罩，不單用作慈善義賣及送贈予社區上有需要的人，每個口罩她更可以獲得25元資助。

Jabeen每天大約會固定製作7個口罩，即每日可以賺到175元；對於能夠幫到他人，自己又能夠賺到錢感到相當開心，未來她期盼可以學懂廣東話，亦會到社企工作為少數族裔的學生烹調清真食物，繼續發揮所長。

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離島婦女聯會：東涌六成婦女無工開

另一參加計劃的離島婦女聯會主任黃鳳群則指出，東涌有不少在機場打工的婦女因為疫情封關原因而失業，經探訪後發現差不多有近六成的婦女無工開，於是鼓勵她們參加計劃。從事社區服務逾20年的鳳群坦言，今次疫情對基層的打擊最大，「股票呀個啲，基層唔會買，但今次真係影響到佢哋生計，唔少人真係手停口停」，她留意到不少更出焦慮、抑鬱的情緒。

曾經在針織工廠工作的黃鳳群，對口罩的質數要求相當高，但她盼透過計劃鼓勵婦女相信自己，「佢哋一開始比較害怕，覺得我要求太高，但當佢哋見到同組有人交咗10個口罩，有250元買餸都夠，畀啲刺激佢哋。」漸漸地，這班婦女將製作口罩成為寄託，「宜家佢哋有時會買嘢食返嚟一齊食，好開心。」

Jabeen每天大約會固定製作7個口罩，即每日可以賺到175元。（梁鵬威攝）

太古地產與7間社福機構合辦，透過「婦女展才」計劃推出的「可重用口罩＋口罩套」製作3萬個可重用口罩，用作慈善義賣及送贈予社區上有需要的人。口罩可於香港海事博物館禮品店，或於本月太古城中心期間限定店購買。

計劃共製作3萬個可重用口罩，用作慈善義賣及送贈予社區上有需要的人。（梁鵬威攝）

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