新冠肺炎．最新｜增3宗確診2輸入1本地　樂民新邨50歲女染疫　　

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（29日）零時，新增3宗確診，至今本港個案累計5 ,314宗，惟本地零確診再次「斷纜」。新增的個案中，3名患者都有病徵，有兩宗曾於潛伏期身處外地，分別從德國及美國到港，其餘一宗與本地個案有流行病學關連。該本地感染患者，是居於樂民新邨H座樂智樓的50歲女性，患者是第#5293宗個案的同事，於上環皇后大道中兆英商業大廈工作。患者數名家人，以及公司約20名員工都會安排檢疫。 衞生防護中心今日（29日）會到樂民新邨內派樣本瓶。因未有出現無源頭個案，政府今天將不設疫情記者會。

新冠肺炎｜消息：教局最快下周晤校長 或商討中小學恢復全日課堂

【14:48】本港疫情近日有穩定跡象，消息指，教育局正就恢復午膳及全日課堂安排約見校長代表，預快最快下周會面。有校長認為，目前疫情未穩，並非理想時候恢復全日上課，建議當局考慮在聖誕後或明年初，正式恢復全日上課。另有校長指出，部份學校無地方供學生午膳，現在食肆每枱限制人數，又不能坐滿，擔心學生在全日復課後，難覓位置用餐。不過另有消息指出，相關會議只屬例行會面，將不會談及全日課堂安排。

新冠肺炎｜樂民新村50歲婦確診 屬患者同事 惟無列為密切接觸者

【14:34】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（29日）零時，新增3宗確診，至今本港個案累計5 ,314宗。新增的個案中，3名患者都有病徵，有兩宗曾於潛伏期身處外地，分別從德國及美國到港，其餘一宗與本地個案有流行病學關連。

今天確診的第#5312宗個案是一名50歲女子，她在兆英商業大廈任文職，是早前一名確診者的同事，但因早前沒有被界定為密切接觸者，沒有入住檢疫中心。翻查資料發現，第5293宗個案是於同一地址任文職的42歲男子。

衞生署表示，確診的50歲女子於10月22日出現病徵，翌日是最後上班日，本周日到普通科門診求醫，周二交回檢測樣本瓶，其後確診。她住在土瓜灣樂民新村樂智樓，數名家人需檢疫，而她工作的公司所有員工現時都會安排檢疫，約有20人。

新冠肺炎｜樂民新村樂智樓一名居民確診 當局到場派樣本瓶

【13:48】土瓜灣樂民新村H座樂智樓一名居民確診新冠肺炎，衞生防護中心今天（29日）在樂智樓向居民派發樣本瓶。區議員楊永杰表示，政府當局昨天大清洗12至14樓，未知確診者是否居於該些樓層。

【11:52】消息指，今天新增3宗確診個案，當中包括一個本地有關連的個案，患者是第5293宗個案的同事。翻查資料發現，第5293宗個案是居將軍澳富康花園、於上環皇后大道中兆英商業大廈工作的42歲男子。政府今天不設疫情記者會。

流感疫苗｜何栢良：無證據證明韓國疫苗致命 籲家長安排兒童接種

【10:56】韓國有數十人接種流感疫苗後死亡，令人質疑疫苗的安全問題，本港有家長即時暫停安排小朋友接種疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天（29日）在電台節目表示，現時無證據證明韓國疫苗有安全問題，去年打針後隨機死亡人數有1500宗，但即使無接種疫苗，由心臟病發、中風等引發的死亡數字，也會多於1500宗，因此疫苗沒有帶來額外風險。

何又稱，針對新冠肺炎疫情，邊境防疫措施方面，應收緊對印度、尼泊爾旅客的入境要求，例如要求從兩地來港者，需有48小時內的陰性測試結果。

旅遊勞資雙方異口同聲 停薪裁員陸續有來 袁振寧：再多8至10間

【09:40】新華旅遊前日（27日）內向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職，第一階段至明年2月底。香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生今天（29日）在電台節目表示，業界大多數意願認為，若合約不變，無特別額外附加條件，都會接受新華的安排。縱橫遊常務董事袁振寧就指，估計未來會有8至10間大型旅行社宣布推行無薪假或裁員。

【00：01】樂民新村樂智樓（H座）有一名居民確診，暫未知是輸入還是本地個案，其同住家人已入住隔離中心。房協表示，該樓層已全面消毒，全幢大廈其餘樓層亦會通宵進行消毒。而衞生防護中心將於今天（29日）到屋村派發樣本瓶。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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