錢大康指絕不同意放棄年輕人　籲給予希望及以溝通解決問題

香港浸會大學前校長錢大康任內經歷爭議風波不斷，包括反修例風波、大學校園受衝擊。他今日（17日）在商台節目《政好星期天》表示，絕不同意放棄年輕人，認為大學及社會要給他們希望及自信，不要單純指罵及懲罰。他又認為，反修例風波後社會少了溝通，「唔肯聽人講，永遠搵唔到原因」。

錢大康表示，絕不同意放棄年輕人。（資料圖片）

本港經歷2014年雨傘運動及2019年反修例運動，有聲音曾說要「放棄年輕人」。錢大康表示，絕不同意放棄年輕人，強調年輕人是社會的未來，若輕易放棄，則社會失去希望。他認為，要明白年輕人的需要，不要單純指罵及懲罰，大學及社會要給他們希望及自信。



社會要嘗試對話 才能了解矛盾的根源

反修例風波後，錢大康認為社會少了溝通，出現「藍黃無偈傾」現象，強調社會要嘗試對話，才能了解矛盾的根源。錢在社會運動期間曾出席學生論壇，坦言體會到學生非常憤怒，從不滿中明白到他們感覺無希望。其後他展開與學生非公開的交心會談，開展了200多場早餐會、茶點會及宵夜會，提供溝通渠道讓師生交談。

錢大康在社會運動期間曾出席學生論壇，坦言體會到學生非常憤怒，從不滿中明白到他們感覺無希望。（資料圖片 / 余俊亮攝）

批推卸給教育界非常不負責任

面對不少學生被捕，他認為把問題推卸給教育界非常不負責任，解釋指這是社會問題，應反思每個人背後不滿的原因，「唔肯聽人講，永遠搵唔到原因」。他說，在反修例事件後，外界支持及諒解大學生的人佔多，認為大學只需做好轉遞知識責任，堅守崗位，不用太大改變。

他又認為，學生可以理性表達，亦要尊重他人意見，不能做違法行為，強調仇恨言論及誹謗一定不能接受，要對自己行為負責任。

國安法下仍有學術自由、院校自主

此外，錢大康認為全球大學一體化是必然，課程、學生、教授一定要多元化及國際化，而不是中國化，故推出「人才100」計劃，在全球招聘100名學術人員，反應比預期中好，故將推展至「人才136」，亦希望將本科生海外交流的百分比由60%增至100%，以及把交流生比例增至10%。他認為，在港區國安法實施後，仍有學術自由及院校自主。

他預計，在疫情衝擊下，本學年的學生就業前景一定較差，校方會盡量協助；又指受疫情影響，浸大減少兩至三成的國內學生申請報讀。