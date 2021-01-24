消委會送錢｜鼠年十大消費新聞選舉投票今截止　有機會贏取$5000

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-01-24 08:00

由消費者委員會主辦、《香港01》有份支持的「鼠年十大消費新聞選舉」，投票本月4日開始，將於今日（24日）截止投票。候選的20單新聞中，有11單都與新冠肺炎疫情有關，當中關於口罩及航空旅遊各有3單，可見反映市民生活與疫情息息相關。參加投票除了可選出大眾關注的消費新聞外，還會獲得參加抽獎機會，今日投票仍可爭奪第三階段抽獎，並自動列入終極大抽獎，有機會贏取頭獎5,000元禮品卡。

↓鼠年十大消費新聞選舉候選新聞↓

涉及口罩及航空旅遊候選新聞各有3單

「鼠年十大消費新聞選舉」的候選名單反映港人一年來的生活，當中三單與口罩有關：有零售商在去年農曆新年時，趁全城搶口罩而抬高售價；消委會聯同專家教以家中物資如廚房紙等自製口罩；以及有不少人中招的網購口罩騙案。

疫情影響旅遊業，因此也有三單相關的新聞上榜供投票：國泰航空重組「屠龍」，即將旗下的港龍航空停運；數十間旅行社因無法辦旅行團，而於去年結業；港府與11個國家商討辦旅遊氣泡。

其他與疫情相關的候選新聞，包括超市搶食物潮、外賣平台逆市擴張、酒精含甲醇或濃度不足、市民搶打流感疫苗、兩大超市保就業計劃下的回饋安排。

除了票選十大新聞外，還可選出「最大快人心」新聞、「最抵讚」新聞及「最離譜」新聞，各項目有三單新聞可供選擇。

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+ 9 + 9 + 9

投票自動參加終極大抽獎

投票將於今晚午夜截止。為吸引市民投票，消委會設有兩輪獎賞。在投票期設有三個階段抽獎，每階段有10個名額，各可獲200元禮品卡，即今日投票可爭奪最後10個機會。所有投票者也將自動參加終極大抽獎，有機會贏取頭獎$5,000禮品卡。