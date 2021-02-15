牛年2021｜中醫師楊明霞教吃牛肉養生　適合大壓力者　湯水解燥熱

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-15 09:00

送鼠迎牛，牛肉向來是港人最愛的食材之一，吃火鍋或烤肉時更不可缺少。註冊中醫師楊明霞稱，牛肉能健脾益胃、補血及強筋骨，體質偏寒的人士宜多食用；但體質燥熱人士多吃牛肉容易長出暗瘡、唇瘡或出現口氣。楊建議這類人士喝些湯水作平衡，可加入百合、海底椰、玉竹等滋陰潤燥的食材。

哪些人適合食牛肉

楊明霞稱，牛肉一般可分為黃牛肉和水牛肉，黃牛肉性味偏甘，偏溫；水牛肉偏平性，味甘。本港市面售賣黃牛肉為主，主要作用為健脾益胃，亦可補血及強筋骨。體質偏寒，即容易疲倦、月經量少、面無血色的人士，進食牛肉有助補充氣血。而貧血及虛勞人士，即長期工作壓力大的人士亦適合多吃牛肉。

封門柳即是牛的橫隔膜肌肉，肉味香濃，但由於每隻牛只得一條，較為稀有，不是太多火鍋店有供應。（資料圖片）

哪些人不宜多食

由於牛肉性溫，有虛火及燥熱人士，即手心腳心熱、容易暴躁的人士，多吃牛肉會導致身體更燥熱，容易長出暗瘡、唇瘡或出現口氣。患有皮膚病，如暗瘡、玫瑰痤瘡、濕疹、牛皮癬及脂溢性皮炎等人士，若吃太多牛肉則可引致病情加劇。

牛肉一般可分為黃牛肉和水牛肉，黃牛肉性味偏甘，偏溫；水牛肉偏平性，味甘。（資料圖片／黃穎津攝）

牛肉與其他食材配搭

烹調方面，楊明霞指出，炸或烤焗牛肉會導致熱性加重，並不理想。她建議市民以煎、炒或蒸的方法煮熟牛肉。她又說，菠菜及西蘭花都可養血氣，用作炒牛肉能加強補血作用；而鮮百合配搭牛肉烹調則可降燥。

倘燥熱人士多吃了牛肉，楊建議喝些湯水作平衡，可加入百合、海底椰、玉竹等滋陰潤燥的食材。港人常喝的西洋菜湯亦有助清除熱氣。

楊明霞指出，炸或烤焗牛肉會導致熱性加重，並不理想。（黃舒慧攝）

對於近年流行戒牛，楊明霞直言「係好事」，但提醒戒牛人士需從其他肉類、海鮮及菠菜等食物吸收充足鐵質。她自言很少吃牛肉，因家人也不喜歡吃，「感覺身體乾淨啲。」

楊明霞寄語港人養好身體，盡量將工作、生活同休息分成三等份。（黃舒慧攝）

楊明霞著重生活品質，公餘時間醉心品茶、愛好郊遊。迎接新歲，她寄語港人「一定要養好身體，港人平時花好多時間工作，容易感到唔開心。如果可以，應該將工作、生活同休息分成三等份，就會擁有健康快樂嘅人生。」