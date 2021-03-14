強制檢測大廈｜西區13廈污水呈陽性上榜 連號組成3個街區

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 08:39

本港新冠肺炎疫情反覆，西營盤URSUS Fitness群組昨日再擴張至99宗。政府今日(14日）凌晨刊憲，公佈44幢大廈納入強制檢測大廈，除了發現確診個案的31個大廈，另有13個大廈因污水樣本檢測呈陽性被納入強制檢測，全部位西半山。可以劃分爲三個片區。其中相連的薄扶林道35-43號豐林大廈、東銘閣、利威樓，與前年入伙的豪宅63 Pokfulam (中文名:薄扶林道63號，薄扶林道45至65A號）連成一片。另外兩個街區是第三街 133-155號六棟大廈以及第二街相連的仁福大廈及海昇大廈第 2 座以及對面街海昇大廈第 1 期。如此劃分與此前被封區强檢的深水埗、油麻地等指明「受限區域」有類似。

因污水樣本檢測呈陽性被納入強制檢測公告的13個大廈名單

1. 香港西營盤薄扶林道 35-37 號豐林大廈

2. 香港西營盤薄扶林道 39 號東銘閣

3. 香港西營盤薄扶林道 41-43 號利威樓

4. 香港西營盤薄扶林道 63 號第 2 座

5. 香港西營盤第三街 133 號豐盛大廈

6. 香港西營盤第三街 135-139 號新寶大廈

7. 香港西營盤第三街 145 號

8. 香港西營盤第三街 147-149 號

9. 香港西營盤第三街 151-153 號

10.香港西營盤第三街 155 號/水街 8-10 號

11.香港西營盤第二街 120-126 號仁福大廈

12.香港西營盤三多里 2 及 12 號/第二街 141 及 143 號海昇大廈第 1 期

13.香港西營盤第二街 128 號海昇大廈第 2 座

▼3月13日新增URSUS Fitness群組豪宅大廈▼

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另外，3月13日新增URSUS Fitness群組感染者居住的31個大廈列入强檢範圍。中西區續成「重災區」，包括樓價近億元的半山區帝景園，繼第2座後今日有第4座上榜。該群組有個案報住其他地區私樓，包括愉景灣康慧台康頤閣新增兩宗，油麻地御金．國峯第一座、屯門黃金海岸二期亦上榜。

任何在2月28日至3月13日期間曾身處任何以上地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月16日或之前接受檢測。受檢人士若在3月11日至3月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府今日（三月十四日）會在下列地點增設流動採樣站：

• 灣仔修頓遊樂場

• 灣仔香港君悅酒店

• 北角丹拿花園

• 牛池灣彩輝邨

• 新蒲崗采頤花園

• 屯門香港黃金海岸

• 將軍澳日出康城首都

• 愉景灣康慧台康頤閣

▼3月13日羅便臣道封區檢測▼

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▼3月13日更新患者住宅及到訪大廈名單▼