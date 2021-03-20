聖公會何明華會督中學　設全港首間中學AI Inno Lab　推廣AI應用

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-20 20:40

香港聖公會何明華會督中學設立全港首個中學Microsoft AI Inno Lab，讓學生在接觸STEM教學應用後更進一步，透過學校提供硬件及軟件上的配套，以及立體打印機與雷射切割機等器材，接觸到AI（人工智能）在日常生活中的應用。 身兼香港電腦教育學會會長的金偉明校長提出，現今AI的定位就如同三十年前的電腦，正逐漸開始普及，甚至會取代不少現有工作，而推行AI教學則可讓學生提早接觸到相關知識，以應對日後需求。

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提供高科技設備 應付學習需求

新落成的AI Lab將配備校內不少高科技設備，當中包括兩部造價超過十萬的激光切割機、兩部立體打印機等，另外亦有各式各樣的教學器材，當中包括新款的Hololens 2智慧型眼鏡，以MR（混合實境）的方式協助教學，以及全港只有兩個，具備識別工能的鏡頭，透過學習編寫程式，可達到識別物件，以至人面識別的工能。

Lab中亦設有Microsoft的硬件及軟件等，以應付學生學習需求。

採用靈活設計 應對學習需要

另外，AI Lab採取靈活的設計，除了基本的課室「排排坐」外，亦可因應課堂內作出不同的調動，而包圍Lab的七部智能電視亦可因應課程而有不同用途，甚至分組時可以每組一部，確保資料足夠一班所有學生使用。

而為了讓學生於日常生活中接觸到AI應用，AI Lab不少生活設備都應用到AI技術，例如窗簾除了用搖控控制外，亦可以聲控，學生亦可透過編寫程式控制Lab中的燈光，校長解釋，希望AI不單是課程一部分，更可融入學生生活當中。

新落成的AI Lab將配備各式各樣的教學器材。（馬煒傑攝）

參與校外AI課程 將知識帶回校園

AI學習方面，學校透過參與由Microsoft舉辦的AI-900課程及考試，學習到AI的知識後再帶回學校，而聖公會何明華會督中學除了老師外，更有五名學生考得AI-900的認證資格，令學校成為Microsoft的AI先導學校。

從認知到實踐 學生自行製造AI應用程式

校長亦指出，學校早於兩三年前便開始推行與AI相關的課程，當時其他學校仍處於推行STEM教育的起步階段。課程編排方面，則由初中開始，由「認知」、「理解」、「應用」以至「實踐」。

初中的ICT（資料與通訊科技）課程將教授學生，中三學生更會自行構思並製作AI相關的應用程式，例如利用識別技術，製作一個可以識別飲品及成份的應用程式；而高中方面，則於通識課程當中教授有關AI的道德議題，例如面部識別等較大爭議的技術，學生如何作為一個有道德的使用者。

高中ICT學生雖然因DSE課程而未能繼續修讀AI相關課程，但有興趣的依然會參與校內的一個小組，不定時會參與不同的AI相關比賽，金校長舉例指2020年1月疫情前學校團隊就參與了英國舉行的BETT展覽，校內更有學生在AI應用領域成績出眾，得到中國暨南大學賞識，未考DSE便已直接收到學位。