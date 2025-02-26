黎智英受盤問｜被指找海外作家撰文避拘捕　黎：因本地作家不再寫

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（26日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第47天自辯。控方就黎智英於2020年5月推出《蘋果日報》英文版作提問，為黎是想爭取國際支持，以懲罰違反人權中港官員，黎否認並重申只是想引起國際關注。控方續指黎故意找海外作者撰文，因為他們即使寫有關制裁言論也不會被拘捕，黎否認，並稱他們找不到香港作家才找海外作家，又指很多本地作家都不知《國安法》的「紅線」，故不再撰文。



黎智英稱他雖然是老闆，但不代表他知道公司的每一件事。（盧翊銘攝）

質疑英文版為爭國際懲罰官員

控方盤問時指黎成立《蘋果》英文版的其中一個目的，是要爭取國際支持，以懲罰違反人權的中港官員，黎否認，指成立英文版是要令國際社會關注香港發生何事。

英文版有文章提抗衡中國

控方續指在《蘋果》英文版刊登、由Joseph Long撰寫的文章〈A growing threat〉，內文提及英國政府和其盟友，制裁破壞香港民主的人。當中提及：「自由世界應準備所有選項，以抗衡好鬥的中國，她有潛在的能力威脅我們的價值觀和生活方式……」

控方指，文中的觀點符合黎的觀點，並指黎在其直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，也有相同的觀點。黎稱他當時無看過這篇文章，但他同意文中的觀點和他的觀點相似，但他和該文作者是從不同角度出發，情境也不相同。

黎稱無看過該文章

控方指，黎知道該作者提倡對中國實施制裁，黎再強調沒有看過。法官李運騰想知控方提問的立場。控方指，黎同意和共謀者刊登涉案文章，亦知道文章具煽動和勾結外國勢力的意圖。李官問控方說法是否指黎在文章出版前，已知悉該些文章。法官杜麗冰指，根據控方的說法，案中串謀的框架是要刊登涉案文章，共謀者不一定看過，控方稱是。

雖是老闆非知每一件事

李官問黎成立英文版有特定目的，亦投放資源和人手，指英文版如同黎的「親生仔」(Baby)。黎同意，但沒有看過英文版的文章。黎補充，在英文版成立前，負責英文版的馮偉光會向他提供文章作「樣本」，黎看過「樣本」。而在英文版成立後，黎則簡略地瀏覽英文版，看看當中的標題。

控方指，英文版刊登涉及制裁的文章，黎稱該些文章不是他撰寫。他同意他是《蘋果》的老闆，但這不代表他知道每一項事情。

找海外作家因找不到香港作家

控方繼而指，黎要求找海外作家講制裁，是因為他們不擔心被捕，黎否認，並強調因《蘋果》未能再找到香港的作家，替《蘋果》撰文。他解釋，在《國安法》生效後，有很多作家因不知道「紅線」，不再撰文。

控方指社論有提倡制裁中國

控方再問及於2021年2月刊登的社論〈陰乾中共？摸一摸拜登對華政策的脈搏（之一）〉，該社論由筆名方圓的顏純鈎撰寫。內中稱「拜登是站在特朗普的肩膀上來制訂他的對華政策......他保留特朗普的制裁措施，中共怪不了他，因為事情是特朗普做的，他解除部份特朗普的政策，中共會感激他，因為中共減輕了壓力」。控方指，黎當時知道該文是提倡制裁中國。

黎指該文只是分析拜登的政策，稱：「若果這也算是制裁，即使是Hello Kitty，你也可以問同一問題。」法官杜麗冰提醒黎，控方有責任道出其案情，黎不同意控方的說法。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要