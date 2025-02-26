今日新聞8分鐘｜財赤問責高官凍薪不減薪｜科考員潛水失聯69小時

外判工疑造假｜4人遭解僱 勞工團體指屬誤會 聯署促碧瑤撤決定

有市民於本月22日，在深水埗發現有食環外判清潔工人清理街招時涉嫌「造假」，食環署昨（24日）指已指示承辦商碧瑤在調查完成前，暫停涉事人員履行合約職務，並會將懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。碧瑤回覆亦指，4工人被停職，但強調公司沒有清理街招的最低指標，暫未發現人員有刻意造假的動機，會就事件展開內部調查。

不過，清潔服務業職工會總幹事杜振豪今日（25日）指，事件中4名工人已被解僱，並引述工人說法，事件屬誤會：因公司要求工人在清理街招後要拍照記錄，當時工人忘記拍照而補拍。今日晚上11時，多個勞工團體及個別人士聯署，認為食環署及外判承辦商處置失當，要求部門及公司撤回解僱決定，讓涉事工人復職。同時也要求食環署應與公司檢討監察和申訴機制。

有片︱牛頭角茶餐廳疑爐頭搶火 濃煙捲半空 七旬女輕微燒傷送院

牛頭角發生火警。今日（25日）下午3時53分，警方接報宜安街4F至6號地下一茶餐廳冒出濃煙，多名途人見狀擔心報案。消防派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救，並在下午4時19分將火救熄。據報70餘歲餐廳女負責人手及面輕微燒傷，由救護車送聯合醫院治理。意外中，無人需要疏散。據了解，起火原因為爐頭搶火。

觀塘宜安街藥房遭淋油 開業逾40年首次 店主：可能點錯相

今日（26日）上午9時許，觀塘宜安街7號財利大廈地下一間藥房，女職員報案指鐵閘遭人淋紅油毀壞。警方到場調查，列刑事毀壞案﹐暫時未有人被捕。

預算案2025懶人包｜機場離境稅增、高官凍薪 開源節流措施一覽

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】新一份《財政預算案》今日公布，面對近千億財赤，政府提出多項開源節流措施，縮減開支方面，包括所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪、公務員編制將削減約一萬個職位、公共交通費用補貼領取門檻將提高至500元等。

增加收入措施方面，政府計劃增加徵稅，包括研究向由陸路邊境私家車徵收邊境建設費、飛機乘客離境稅增加至200元；另擬加大公共服務收費，包括檢視政府隧道及主幹道的收費、交通違例事項的定額罰款等。

預算案2025｜2元乘車維持60歲惟每月限搭240次 10元以上車資兩折

「2元乘車優惠」的調整會是今次財政預算案的重點之一，財政司司長陳茂波今（26日）宣布，2元優惠會維持60歲以上的受惠年齡不變，但加入每月乘車上限240次、10元以上車資打兩折的限制。

涉機場櫻花園放無人機「打卡」 男子被捕 網民斥危險：唔好亂嚟

現時全港多處設有無人機「禁飛區」，當中以機場一帶「禁飛區」範圍最為廣泛。惟仍有市民不熟悉相關法例，在赤鱲角使用無人機「打卡」拍攝。網上流傳，一名男子在赤鱲角南路櫻花園使用無人機，在場保安見狀立即制止，及後更有警員到場了解。有網民形容男子舉動無知及危險，又指出附近大嶼山有機場「又飛機又纜車」，斥責「大佬唔好亂嚟喎」。

警方證實，於前日（23日）在上址以「違反小型無人機令」拘捕一名29歲姓黃男子，他已獲准保釋，案件將轉介民航處跟進。據悉，被捕男子報稱無人機是自用拍攝；有人聲稱不清楚上址為禁飛區因而誤觸法例。

無業婦以假「大牛」購物被捕 揭用非洲國家舊鈔印「港幣伍佰圓」

警方於今年1月21日至2月23日接報，有油麻地及尖沙咀的超級巿場收到偽鈔。警方隨即翻看閉路電視， 鎖定疑犯為一名39歲姓翁的無業女子，並於昨日（25日）採取拘捕行動。

科考員廣西溶洞潛水失聯69小時奇蹟生還 創國內首宗成功救援案例

2月初，2名科考人員在廣西百色市的溶洞科考期間失聯。經過多部門長達69個小時的聯合搜救，最後一名失聯者在水下28米深處的溶洞氣室內被尋回。此次救援成為國內首宗洞穴潛水救援成功案例。

湖南客船載19人被撞沉沒 已致2死14人失聯 肇事垃圾船3人受調查

2月25日上午10時，湖南一輛垃圾回收船撞擊客船船尾，致客船傾覆沉沒釀2死。

據當地今日（26日）上午發布會通報，其中客船上19人全部落水，已搜救出5人，其中3人生命體征平穩，另外2人不幸遇難，其余14人仍處於失聯狀態。垃圾回收船安全靠岸停泊，船上3人均未受傷，現已被警方控制，正接受調查。