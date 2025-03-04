今日新聞8分鐘｜老婦獅隧走回家熱心司機解困｜王大陸涉殺人未遂

興田邨爆炸現場曝光︱頹垣敗瓦如廢墟 區議員：消防巡到就爆出嚟

藍田興田邨美田樓一單位今午（3日）發生爆炸，造成3人受傷；涉事單位52歲姓劉男戶主，面、手二級燒傷命危。《香港01》記者晚上登樓了解，可見涉事單位一片狼藉，雜物遍佈一地；而鐵閘亦被炸至飛脫，牆身露出石屎，門外有碎片四散。另外，有破裂的窗框、被炸毀的木門等被搬出走廊，涉事冷氣機亦飛墮街上，現場猶如廢墟。

觀塘區議員余邵倫表示，事發前消防查找源頭期間，涉事單位便發生爆炸，「有個消防差唔多巡到去（涉事單位），就喺佢面前爆咗出嚟，好危險！」

啟德開幕禮現「不速之客」 羅淑佩指勿拘泥「小瑕疵」：瑕不掩瑜

啟德體育園上周六（1日）開幕，《文匯報》揭發開幕禮當日有操普通話男子以千元報酬帶記者走後門入場，且毋須安檢及驗票，警方重案組正跟進。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）在電台節目多次感謝有關報道，指已與警方聯絡表達重視，調整已有進展但暫未能透露，重申會處理及堵塞漏洞，包括研究引入科技，如要求all access pass（後台通行證）實名證或人面識別等。

不過，羅淑佩指新場地開始會有適應期，認為市民不應拘泥於小問題，強調啟德體育園已做得很好，「我覺得香港人應該有啲底氣，呢啲咁嘅小瑕疵小問題，我哋係解決有餘，而唔係度拘泥住、我淨係望住好細、呢度出事，唔記得咁大件事、做大場館幾咁好」，又指有句老話叫瑕不掩瑜，「我覺得甚至呢個都未必去到瑕同瑜可以比拼」。

好人好事｜老婦獅隧口落錯車欲行公路回家 熱心駕駛者助解困

網上流傳一段好人好事的片段。昨日（3日）中午12時許，一名老婦疑落錯巴士站，在獅子山隧道公路行走，打算步行回家。期間，一名熱心駕駛人士見狀，擔心婆婆在馬路上行走會有危險，於是著她上車，最終安全送回其住所樓下。片段曝光後，網民大讚好人好事，「你真係好好人，多謝你嘅善舉」、「人生真係好短，做一些好人好事，一定要讚！」、「好人一生平安」。

台媒：王大陸涉「殺人未遂」遭移送偵辦 疑找人痛毆2人下手兇殘

台媒《ETtoday新聞雲》等4日（周二）報道，台灣藝人王大陸日前才被爆涉嫌偽裝心臟病偽造不實醫療證明企圖逃避兵役，未料今日又爆出遭到警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」。

王大陸的經紀人回應台媒時稱，「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」

朗豪坊外雙程證漢利器架頸浴血 警盾牌防刺裝備對峙約句鐘

旺角發生持刀對峙事件。周二（4日）凌晨4時半左右，當局接獲途人報案指，發現一名男子在亞皆老街朗豪坊門外，持利器並架在自己頸上，其身上有血跡。

火車還能等人？吉林司機探頭等待背娃老人 網民感動稱暖心

《人民日報》報道，近日，一列綠皮火車停靠在地處吉林省白山市松樹鎮的青溝子乘降所，等待背着孫子的老奶奶上車。司機探出頭確認老奶奶有沒有上車的瞬間，感動不少網民。

新光戲院結業｜李居明主持熄燈儀式：未來將以新形式延續新光精神

屹立北角超過半世紀的新光戲院，周一（3月3日）在演出最後一場粵劇後，正式熄燈拉閘結業，不少市民到場見證道別。「白武士」李居明主持熄燈儀式，感謝市民多年來的支持。隨著掛在大廈的霓虹招牌關燈，新光戲院正式走進歷史。 李居明稱，新光雖然關門，但戲院過去的12年的工作、37套戲寶的精神永存，希望將來有更多新形式的文化演出，可以延續新光精神，相信好快會有新的公布，令新光精神在香港其他地方開花結果。