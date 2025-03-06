今日新聞8分鐘｜元朗電單車衝紅燈嚇親行人｜男子毀cam偷Labubu

中環往尖沙咀天星小輪煙囪噴火 目擊者︰噴緊幾米高火柱│有片

尖沙咀天星碼頭有船隻噴火。《香港01》接獲讀者報料，指本周三（5日）晚上10時許，從中環乘搭天星小輪前往尖沙咀時，發現煙囪位置突然噴火，「坐樓下都見到火花」。

車cam直擊｜吐露港公路私家車撞壆翻側 往上水部份行車線封閉

今日（6日）早上7時54分，一輛私家車沿大埔吐露港公路快線北行，至廣福邨對開失事撞壆後向左翻側。救援人員到場時，男司機已自行落車，沒有受傷。

瞞報劏房300萬租金收入 夫婦逃稅逾37萬 罰繳雙倍稅兼丈夫入獄

一對夫婦於2014年起，涉嫌漏報六間劏房、一個車位的6年共300多萬元租金收入，並虛假答覆稅務局索取資料要求，合共逃稅逾37萬元，二人昨日被裁定逃稅罪名成立。其中丈夫被判入獄三個月，妻子同被判入獄三個月，但獲緩刑三年；二人被罰款合共74萬元，相等於逃繳稅款的雙倍。

「快必」譚得志煽動罪終極上訴被駁回 官裁定控方毋須證明意圖

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號，被裁定發表煽動文字等罪成，遭判囚40個月。他早前向終審法院提出上訴，指控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，又認為煽動罪屬可公訴罪行，應交由高等法院審理，讓陪審團決定相關言論是否屬煽動。 終審法院法官今（6日）駁回譚的上訴，並重申區域法院在《國安法》實施前及實施後，均有審理該控罪的司法管轄權，同時亦裁定控方毋須證明意圖。

車CAM直擊︱元朗朗日路電單車衝紅燈闖人群 行人嚇到成個彈起

元朗朗日路有電單車衝紅燈闖入人群，險象環生。有網民上載一條車cam，影片顯示今日（6日）早上約7時59分，片主駕駛的車輛沿朗日路駛至港鐵元朗站公共運輸交匯處對開，因應紅燈亮起而停下。行人隨即步出過馬路，不料一輛電單車突然衝紅燈闖入人群，一名途人只差毫釐被撞到，嚇到成個人跳起；惟電單車沒有停下，繼續前行駛離現場。

有片｜男子闖荃灣夾公仔店 噴油毀cam偷9隻公仔 包括人氣Labubu

今日（6日）上午11時41分，荃景圍荃灣中心商場2期地下一間夾公仔舖，職員報案指店內兩個閉路電視鏡頭被噴油毀壞，9隻公仔被偷走，包括人氣Labubu，損失總值約5,500元。警方接報到場調查，列刑事毀壞及偷竊案跟進。

寒冷天氣警告｜天文台預測今晚及明早市區約12度 新界再低一兩度

天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告。天文台預測本港今晚及明早天氣寒冷。市區最低氣溫約在12度左右，新界再低一兩度。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。如認識獨居的長者或慢性病患者，可致電或探訪他們，了解是否需要提供幫助。

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，而一道廣闊雲帶亦為該區帶來幾陣雨。下午本港氣溫普遍較昨日低4至5度。本港今晚及明早雨勢較為頻密，天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度。日間最高氣溫約15度。吹和緩至清勁北至東北風，晚間高地間中吹強風。星期六早上氣溫仍然較低。下周初氣溫逐漸回升，天色較為明朗。下週中期漸轉潮濕有霧，日間溫暖。

桌球大獎賽｜消息：涉超時補水 主辦方猶豫不決 時限到下逐客令

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）就事件公開解畫，主辦方亦已急忙致歉，安排換票補償方案；啟德體育園則指一直與主辦方溝通及協調安排，似乎各方都有作出回應，但仍然留下種種疑問，到底為何會突然要求清場、又為何沒有預見比賽超時問題。

據消息稱，其實各方都早已預見比賽超時，惟現場有人遲遲不作決定，直至最後一刻，才下令安排觀眾離場，再繼續「閉門」作賽。據了解，當中原因或涉及超時附加費問題。《香港01》曾向啟德體育園查詢，到底加時作賽要如何收費，但園方未有回覆。

消委會調查私營醫療收費 切痔瘡費用差異152％ 近半投訴涉收費

消費者委員會今日（6日）發表有關香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。在2021至2024年接獲的191宗有關醫私家醫院及日間醫療中心投訴中，近半關於收費爭議。

私家醫院對相同的治療的收費存在顯著差異，例如住院痔瘡切除術，收費差異逹152.0%，介乎33,881元至85,387元。只有10.1%於私家醫院求診的受訪者曾查閱過往收費統計數據，當中部分反映資料難以理解。

韓美軍演炮彈誤落民居15傷 軍方指輸入錯坐標導致 現場影片曝光

韓國京畿道抱川市有炮彈落在民居，受傷人數升至15人。韓聯社之後引述軍方證實，實彈演習期間，韓國空軍KF-16戰機在演習期間誤向訓練範圍外的民居投擲炸彈。空軍表示是飛行員輸入錯誤的投彈坐標導致。

特朗普演說｜講老細壞話？萬斯忘記熄咪：怎麼能講90分鐘？｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日前往眾議院發表上任後的首個國會演說（congress address），有媒體指這場長達100分鐘的演說是史上「最長氣」的國會演說，打破了前總統克林頓（Bill Clinton）之前保持的紀錄（88分鐘）。在演說開始前，副總統萬斯（JD Vance）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）未熄咪的對話熱傳，其中萬斯被聽到「質疑」特朗普如何能講足90分鐘。